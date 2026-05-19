A continuación te diremos quién es Juan Hernández, mejor conocido como La Defensa Más Leal, el famoso abogado de redes sociales.

Es un influencer que decidió aprovechar su basto conocimiento legal y conjuntarlo con el boom de las redes sociales para crear contenido.

Juan Hernández, La Defensa Más Leal: El famoso abogado de redes sociales (Juan Hernández / FB)

¿Quién es Juan Hernández, La Defensa Más Leal? El famoso abogado de redes sociales

Juan Hernández es un abogado que cobró notoriedad en redes sociales, debido a que comparte los casos que sigue como abogado penalista.

Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, los que avalan sus conocimientos en materia penal.

¿Qué edad tiene Juan Hernández?

Se desconoce la edad exacta de Juan Hernández, aunque de acuerdo con sus redes sociales tiene aproximadamente 40 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Hernández?

Actualmente Juan Hernández se encuentra soltero, luego de dar a conocer públicamente que se divorció en mayo 2026.

¿Qué signo zodiacal es Juan Hernández?

Debido a que no se cuenta con la fecha de nacimiento exacta de Juan Hernández, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

Juan Hernández, La Defensa Más Leal: El famoso abogado de redes sociales (Juan Hernández / FB)

¿Cuántos hijos tiene Juan Hernández?

De acuerdo con información de sus redes sociales, no tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Hernández?

El último grado con el que cuenta Juan Hernández, es un Doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad UDF Santa María.

¿En qué ha trabajado Juan Hernández?

Juan Hernández forma parte de la barra legal que integra la Academia Mexicana de Derecho Penal Colegio de Abogados de México.