Juan Hernández compartió un video en las redes de La Defensa Más Leal para anunciar a sus seguidores que está en proceso de divorcio.

El abogado no ahondó en los detalles de su separación. Por el contrario, dijo llevarse bonitos recuerdos de esta etapa en su vida que fue el matrimonio.

“Gracias por todo lo vivido”, escribió Hernández en la descripción del video, generando intriga entre sus seguidores.

Esposa de Juan Hernández es víctima de comentarios en redes sociales

El 8 de abril, desde las redes de La Defensa Más Leal, Juan Hernández subió un video en el que pedía un alto a los comentarios contra su esposa.

Esto debido a que ella solía salir con frecuencia en el contenido grabado para redes sociales, por lo que el público estaba al tanto del matrimonio.

Juan Hernández y esposa (Cap)

Sin embargo y por desgracia, parecía ser víctima de comentarios negativos y hate por parte de algunos usuarios en redes.

Motivo por el cual Juan Hernández tuvo que pedir no se le faltara el respeto a su “esposita” , alegando que él no había sido irrespetuoso con nadie del público.

De inmediato, la respuesta de seguidores de La Defensa Más Leal se hicieron presentes y aplaudieron el gesto, uniéndose para exigir respeto.

Por su parte y tras el anuncio del divorcio, fans de los abogados enviaron mensajes de apoyo para el abogado y au ahora exesposa.