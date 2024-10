Jorge ‘El Burro’ Van Rankin -de 61 años de edad- reveló que considera su entrevista con Shanik Berman como la peor que ha hecho.

¿Tan mal le cae a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin la polémica Shanik Berman?

El conductor expuso los diversos motivos por los que nunca más volverá a entrevistar a Shanik Berman, de 65 años de edad; a quien sin embargo, dice querer mucho.

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin en entrevista con Shanik Berman (Especial)

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin confiesa que ni siquiera quería entrevistar a Shanik Berman

El pasado 21 de octubre, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas en su canal homónimo de YouTube.

Una de las preguntas que le hicieron fue a quién no volvería a entrevistar.

Jorge ‘El Burro’ Van Rankin ni siquiera lo pensó un minuto y de inmediato mencionó a Shanik Berman.

Antes que nada, Jorge ‘El Burro’ Van Rankin aseguró que a Shanik Berman “la adora”; sin embargo, ni siquiera la quería entrevistar.

¿Por qué no volvería a entrevistar a Shanik Berman? Jorge ‘El Burro’ Van Rankin señaló que charlar con ella es muy difícil porque “siempre está como distraída, como que no te está escuchando”.

Además, dijo que a Shanik Berman se le salían muchas barbaridades sobre él que lo obligaban a cortar la entrevista.

“Eso no está padre, entonces, no me gustó”, destacó Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, reiterando que la periodista le cae muy bien, pero como no como interlocutora en una entrevista.

Internautas respaldan a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, reprobando la mala actitud de Shanik Berman

Los seguidores de su canal coincidieron con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin al señalar que Shanik Berman tuvo una mala actitud durante la entrevista.

“Se me hizo grosera, impositiva, mal educada”, escribieron entre comentarios.

Incluso, otros internautas se quejaron de la forma de comer de Shanik Berman durante la charla, señalando que les pareció grotesco.

Otros salieron en defensa de la periodista, señalando que a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin lo que no le gustó fue que Shanik Berman lo regañara.