A más de dos años de haber quedado fuera de “Miembros al aire”, programa al que perteneció a lo largo de 13 años, Jorge ‘Burro’ Van Rankin revela el motivo.

Mediante el canal de YouTube, Tony Stars TV, Jorge ‘Burro’ Van Rankin dice haber sido despedido de Miembros al aire porque Televisa lo descuidó, pero sobre todo porque la televisora no quiso pagarle lo justo.

Cabe recordar que el conductor quedó fuera del talk show en mayo de 2023.

Jorge ‘Burro’ Van Rankin siente que lo “descuidaron”; ya reveló en YouTube cómo lo corrieron de Miembros al aire tras estar 13 años en el reparto

Jorge ‘Burro’ Van Rankin asegura tener buena relación con Emilio Azcárraga Jean, de 57 años; sin embargo, no perdona que Televisa lo haya dejado fuera de “Miembros al aire”.

A través de un canal de YouTube, Jorge ‘Burro’ Van Rankin, de 62 años, dice estar contento ahora que trabaja con Fox, donde lo tratan como rey y le permiten hacer y decir en su programa lo que quiera.

Razón por la que no quiere volver a Televisa, donde lo descuidaron y lo corrieron por no hacer lo que le pidieron, pero sobre todo por negarse a renovar para dos temporadas más de Miembros al aire.

Según el conductor, la empresa de San Ángel no le quitó exclusividad, fue él quien no renovó debido a que no llegaron a un acuerdo económico.

"Con Televisa como de repente como que me descuidaron, me soltaron, no me pelaron. Se acabó mi exclusividad, no me la quitaron. No quise firmar por dos temporadas más por temas económicos, dije no lo hago, me hablaron y les colgué. Ni despedida me dieron después de 13 años, me valió gorro. Me volvieron a llamar, quiero esto, y dije, no lo hago" Jorge 'Burro' Van Rankin

Jorge ‘Burro’ Van Rankin regresa a 40 y 20 por amor no porque lo necesite

Jorge ‘Burro’ Van Rankin ya se encuentra grabando la undécima temporada de la serie de comedia “40 y 20″ de Televisa.

Jorge ‘Burro’ Van Rankin una vez más encabeza la serie y también lo hará para la decimotercera temporada.

Es así como el también actor deja claro que no tiene serios problemas con Televisa, televisora a la que no regresará de lleno ya que Fox lo trata como rey.

“Ahorita estamos aquí por el amor que le tengo a la serie”, aclara y enseguida promociona su podcast así como su programa en YouTube, desencajados.

Asegura que hoy en día es el número uno de la cadera de radio MVS por lo que no necesita nada más.