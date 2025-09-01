Jinkx Monsoon, la doble ganadora de RuPaul’s Drag Race, se declaró lista para dar el salto al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como la nueva Mystique.

Con su estilo irreverente, gran voz y humor afilado, Jinkx Monsoon se ha convertido en una importante figura de la televisión y Broadway.

Ahora, Jinkx Monsoon quiere transformarse en la mutante azul más icónica del cine. ¿Ya la conoces? Si no es así, aquí te damos un breve perfil quien podría la nueva Mystique de Marvel?

Jinkx Monsoon (@thejinkx / Instagram)

¿Quién es Jinkx Monsoon?

Jinkx Monsoon es el nombre artístico de Hera Hoffer, una drag queen, actriz, cantante y comediante.

Jinkx Monsoon saltó a la fama mundial tras ganar la quinta y séptima temporadas del programa RuPaul’s Drag Race.

¿Qué edad tiene Jinkx Monsoon?

Nacida el 18 de septiembre de 1987, en Portland, Oregón, Jinkx Monsoon actualmente tiene 37 años de edad.

¿Quién es el esposo de Jinkx Monsoon?

Jinkx Monsoon se casó en 2021 con el músico británico Michael Abbott.

¿Qué signo zodiacal es Jinkx Monsoon?

Jinkx Monsoon es Virgo, signo que se caracteriza por su disciplina y espíritu crítico.

Jinkx Monsoon (@thejinkx / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Jinkx Monsoon?

Jinkx Monsoon no tiene hijos. En varias entrevistas ha bromeado sobre la idea, pero ha dejado claro que su prioridad actual es su carrera artística y su relación personal.

¿Qué estudió Jinkx Monsoon?

Jinkx Monsoon estudió la licenciatura en actuación teatral en la Cornish College of the Arts en Seattle.

¿En qué ha trabajado Jinkx Monsoon?

Jinkx ha trabajado como drag queen profesional, actriz de teatro, cantante, escritora y comediante, en Hollywood y Broadway.

Su salto a la fama mundial ocurrió luego de coronarse ganadora de dos temporadas del famoso reality show RuPaul’s Drag Race.

Jinkx Monsoon (@thejinkx / Instagram)

Jinkx Monsoon quiere interpretar a Mystique en un reboot de X-Men dentro del MCU

Jinkx Monsoon, la doble ganadora de RuPaul’s Drag Race, dijo en broma que ya le pidió a su agente buscarle el papel de Mystique en el reboot de X-Men.

“Es mi personaje favorito de Marvel y me identifico muchísimo con ella”, confesó en el podcast Good One.

Jinkx Monsoon explicó que Mystique representa mucho para la comunidad trans:

“No la aceptan en su forma original, así que tiene que hacer la transición incluso para poder caminar”, comentó.