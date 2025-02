The Vivienne, la primera reina de RuPaul’s Drag Race UK murió a los 32 años de edad, según los reportes.

James Lee Williams, mejor conocido como The Vivienne y quien se coronara como la primera reina de RuPaul’s Drag Race UK en 2019, ha muerto a los 32 años de edad.

The Vivienne murió el 5 de enero de 2025, en su momento, se le pidió a los fans y seguidores privacidad para su familia y amigos.

No obstante, luego de un mes de investigaciones, se reporta que las causas de la muerte fueron “no naturales”.

El publicista de The Vivienne fue quien reveló la muerte de la drag queen.

The Vivienne, la primera reina de RuPaul’s Drag Race UK murió a los 32 años de edad, de causas “no naturales”

De acuerdo con un reporte de la BBC, la muerte de la primera reina de RuPaul’s Drag Race UK, The Vivienne, fue dada a conocer por su publicista, Simon Jones.

Pues aparentemente la muerte de The Vivienne a sus 32 años de edad, ocurrió el 5 de enero de 2025.

“Con inmensa tristeza les informamos que nuestro querido James Lee Williams, The Vivienne, falleció este fin de semana.” Simon Jones

La jueza de RuPaul’s Drag Race UK, Michelle Visage dijo que se encontraba “completamente desconsolada” por la muerte de The Vivienne.

Al igual que la estrella de RuPaul’s Drag Race UK, Bimini Bon Boulash y su compañera de reality, Cheryl The Queen, quien antes se llamaba Cheryl Hole escribió:

“Te amaré por siempre Viv” Bimini Bon Boulash

¿De qué murió The Vivienne, primera reina de RuPaul’s Drag Race UK? Se revela fueron causas “no naturales”

Como ya se dio a conocer, el mundo del espectáculo está en shock tras revelarse que la primera reina de RuPaul’s Drag Race UK, murió a sus 32 años de edad.

De acuerdo con el comunicado de su publicista, reveló que la familia de la primera reina de RuPaul’s Drag Race UK se encontraba desconsolada por la pérdida de su hijo, hermano y tío.

También se publicó que todos ellos estaban muy orgullosos de las cosas maravillosas que James, verdadero nombre de The Vivienne logró en su vida y carrera.

Ahora, luego de un mes de su muerte, investigaciones han revelado que The Vivienne fue encontrada muerta en su baño.

El 12 de febrero se llevó a cabo la audiencia sobre los avances de investigación de la muerte de The Vivienne.

Allí, se reveló que las causas de muerte de la drag queen fueron “no naturales”.

Esto dio paso a que se abriera una nueva investigación del caso, así lo pidió la forense, Victoria Davies:

“Dada la causa no natural de muerte identificada en las pruebas post mortem, es apropiado que abra formalmente la investigación”. VICTORIA DAVIES, FORENSE

The Vivienne, drag queen (@thevivienne_ / Instagram)

Muerte The Vivienne, la primera reina de RuPaul’s Drag Race UK: Se aplaza caso para junio 2025

En la audiencia se determinó abrir una nueva investigación sobre la muerte de la primera reina de RuPaul’s Drag Race UK, The Vivienne; la cual se aplazará para junio.

Durante la audiencia de 2 minutos, se solicitó y se programó una investigación completa para el 30 de junio de 2025.

Cabe recordar que fue en 2015 cuando The Vivienne saltó a la fama al convertirse en embajadora de RuPaul’s Drag Race UK.

Y hasta 2019 The Vivienne compitió para después convertirse en la primera reina de RuPaul’s Drag Race UK tras hacer un lipsync de la canción ‘I’m Your Man’ de The Wham!