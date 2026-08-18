El locutor Jessie Cervantes deja la dirección de MVS Radio, a donde pertenece EXA FM, argumentado que dará prioridad a motivos personales y a fortalecer su empresa Elastika.

Pero ¿quién es Jessie Cervantes? Te contamos todo lo que se sabe con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Jessie Cervantes deja la dirección de EXA FM de MVS Radio tras 26 años

¿Quién es Jessie Cervantes?

Jessie Cervantes es una de las personalidades y voces más reconocidas de la radio en México, cuya carrera se ha enfocado en la música y el entretenimiento.

Jessie Cervantes es de Guadalajara, Jalisco con más de 35 años de trayectoria en el radio y los medios de comunicación en general.

Actualmente, Jessie Cervantes radica en la CDMX a donde llegó desde 1994, y donde se ha abierto camino como comunicador, locutor, entrevistador y personalidad destaca en el entretenimiento.

Jessie Cervantes, locutor en EXA FM. (@jessiecervantesoficial)

Asimismo, escribió tres libros; Emociones en Sintonía, La Vida es Cabrona Pero Tú Más y Manual para Creer en Ti.

Jessie Cervantes también es empresario con su agencia Elastika y tiene un podcast lalmado “Contenido Extra”. Otras de sus labores es ser columnista y conferencista.

¿Qué edad tiene Jessie Cervantes?

Jessie Cervantes tiene 58 años de edad, pues nació el 26 de abril de 1968.

¿Quién es la esposa de Jessie Cervantes?

Jessie Cervantes está casado, pero la identidad de su esposa no es pública.

¿Qué signo zodiacal es Jessie Cervantes?

Jessie Cervantes es del signo zodiacal de Tauro, pues nació un 26 de abril.

Jessie Cervantes, locutor en EXA FM. (@jessiecervantesoficial)

¿Cuántos hijos tiene Jessie Cervantes?

Jessie Cervantes sí tiene hijos. Sin embargo, solo es su hijo Fran quien es una figura pública al ser músico.

Jessie Cervantes con su hijo Fran. (@somosfran )

¿Qué estudió Jessie Cervantes?

Jessie Cervantes estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) en Guadalajara.

El locutor también ha dicho tener un posgrado, así como diversas certificaciones en temas de marketing y comunicación.

¿En qué ha trabajado Jessie Cervantes?

Jessie Cervantes es principalmente locutor. Sin embargo, también es empresario con su agencia productora y de contenido digital Elastika.

Anteriormente, Jessie Cervantes se desempeñaba como directivo de MVS Radio, encargo del marketing y contenidos.

Jessie Cervantes deja la dirección de EXA FM de MVS Radio tras 26 años

El locutor Jessie Cervantes anunció su salida como directivo de MVS Radio, luego de 26 años de estar al frente como director de marketing y contenidos.

Jessie Cervantes, locutor en EXA FM. (@jessiecervantesoficial)

La explicación de Cervantes estuvo encaminada a que era una decisión por motivos personales. Además de que habló de impulsar su empresa Elastika.

Pese a la salida de Jessie Cervantes de MVS Radio, aclaró que no terminará su programa Jessie En Exa, por lo que seguirá en su horario habitual de 6:00 am a 10:00 am.