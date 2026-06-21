Jésica Wanda Judith Cirio es una reconocida modelo, presentadora de televisión, bailarina de Argentina.

Recientemente, su nombre ha vuelto a los primeros titulares en Argentina debido a un nuevo escándalo de corrupción que enfrenta con su exesposo, Martín Insaurralde, exfuncionario y exlegislador.

¿Quién es Jésica Cirio?

Jésica Ciro, modelo, actriz y conductora, se consolidó como una de las figuras más populares de la televisión y el espectáculo en Argentina gracias a su carisma y su versatilidad en el medio.

Sin embargo, en su país también es conocida al haber estado involucrada en casos de corrupción junto a su exesposo Martín Insaurralde, exlegislador.

Jésica Cirio, modelo, conductora y bailarina argentina (@jesicacirio)

¿Qué edad tiene Jésica Cirio?

Jésica Ciro nación en Lanús, provincia de Buenos Aires. un 18 de marzo de 1985. Este 2026 cumplió 41 años de edad.

¿Quién es su esposo de Jésica Cirio?

Jésica Ciro estuvo casada con Martín Insaurralde entre 2014 y 2023. Posteriormente, tuvo un breve matrimonio con el empresario Elías Piccirillo.

Escándalo de corrupción en Argentina con conductora Jésica Cirio y Martín Insaurralde (Especial)

Actualmente, su pareja es el empresario Nicolás Trombino, con quien espera a su segundo hijo.

¿Qué signo zodiacal es Jésica Cirio?

De acuerdo con el calendario astrológico, Jésica Cirio es Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Jésica Cirio?

Jésica Cirio tiene una hija, nacida en 2017 fruto de su matrimonio con el político Martín Insaurralde.

Además, a mediados de 2026 se dio a conocer la feliz noticia de que se encuentra esperando su segundo hijo.

Jésica Cirio, modelo, conductora y bailarina argentina (@jesicacirio)

¿Qué estudió Jésica Cirio?

La formación profesional de Jésica Cirio ha sido casi por completo al ámbito de la danza clásica, la gimnasia y el fitness. En tanto, no hay registros públicos de estudios universitarios.

Desde muy joven, Cirio comenzó su carrera en el modelaje y el espectáculo, formándose continuamente de manera práctica en la producción e instrucción de acondicionamiento físico.

¿En qué ha trabajado Jésica Cirio?

La trayectoria profesional de Jésica Ciro se ha desarrollado en el espectáculo. Su carrera comenzó a dar los primeros pasos en 1999 con apariciones en programas como Pasión Tropical en su país.

Pero, su salto a la fama llegó a mediados de la década del 2000.

Jésica Cirio, modelo, conductora y bailarina argentina (@jesicacirio)

Entre los otros proyectos que se ha desarrollado son: