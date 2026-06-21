En Argentina, la filtración de videos de la conductora y modelo Jésica Cirio mostrando fajos de dólares volvió a colocar bajo los reflectores a Martín Insaurralde, exfuncionario y exlegislador investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las grabaciones, difundidas recientemente, muestran a la exesposa de Insaurralde en un vestidor rodeado de grandes cantidades de dinero en efectivo, lo que reactivó el escándalo conocido como “Yategate”, uno de los casos de presunta corrupción más mediáticos de los últimos años en Argentina.

Cabe recordar que el “Yategate” estalló en 2023 tras difundirse imágenes de Martín Insaurralde, Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici disfrutando de lujosas vacaciones a bordo de un yate en Marbella, España, mientras Argentina atravesaba una severa crisis económica.

¿Cómo eran los videos de Jésica Cirio con fajos de dólares?

De acuerdo con las primeras reconstrucciones judiciales y periodísticas, las imágenes corresponden a siete videos grabados originalmente en 2023.

Las grabaciones habrían sido realizadas en la planta alta de la casaquinta que entonces compartían Jésica Cirio y Martín Insaurralde en el exclusivo barrio privado Fincas de San Vicente.

En los videos se observa a Cirio grabándose frente a un vestidor con cajones y estantes que contienen numerosos fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas transparentes.

Según los investigadores, el espacio correspondía al área de uso personal de Insaurralde.

Justicia argentina investiga posible nuevo caso de corrupción ligado a Jésica Cirio y Martín Insaurralde

Ante la relevancia del material, la Justicia federal argentina inició actuaciones de oficio.

El fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), solicitará formalmente incorporar las grabaciones al expediente judicial.

El objetivo principal es determinar la autenticidad de los videos.

En caso de confirmarse su validez, el dinero mostrado podría ser considerado patrimonio no declarado, lo que complicaría aún más la situación legal de Martín Insaurralde.

Jésica Cirio responde a los videos y denuncia manipulación digital

Tras la difusión de las imágenes, Jésica Cirio rompió el silencio mediante un comunicado oficial.

La conductora aseguró ser víctima de una “maniobra ilícita” y denunció que sus archivos personales fueron vulnerados sin su consentimiento.

Además, su equipo legal puso en duda la autenticidad del material al afirmar que las grabaciones presentan presuntas “alteraciones y manipulaciones digitales”.

Respecto al origen de su patrimonio, Cirio reiteró que todos sus ingresos tienen una procedencia legal.

“Trabajo en la actividad privada desde los 18 años. Todos mis ingresos fueron debidamente declarados ante los organismos fiscales y jamás recibí observaciones”, afirmó.

El caso de Martín Insaurralde suma nuevas revelaciones

La aparición de los videos también vuelve a ejercer presión sobre Martín Insaurralde, cuya investigación patrimonial comenzó tras el polémico viaje de lujo a Marbella junto a Sofía Clerici a finales de 2023.

Aunque los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco ya habían solicitado la declaración indagatoria del dirigente peronista al considerar que no puede justificar parte de sus bienes, el peritaje contable oficial enfrentó diversas demoras institucionales.

Después de que la Cámara Federal de Casación Penal resolviera un conflicto de competencia, el análisis de la evolución patrimonial de Insaurralde quedó a cargo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ahora, la difusión de los videos del vestidor con fajos de dólares promete acelerar una investigación que continúa sumando revelaciones y sospechas sobre presuntas irregularidades patrimoniales.