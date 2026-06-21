Martín Insaurralde es un conocido político en Argentina por casos de corrupción en su país.

Una reciente filtración de videos de su exesposa, la conductora Jésica Cirio, con fajos de dólares, ha llevado a la justicia argentina a investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

¿Quién es Martín Insaurralde?

Martín Insaurralde es un exfuncionario y exlegislador en Argentina, señalado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Además de ser relacionado en casos de corrupción mediáticos en su país, primero por el “Yategate” y después por la reciente filtración de videos tomados por su exesposa, Jésica Cirio, mostrando varios fajos de dólares sin conocer su procedencia.

Martín Insaurralde (Especial)

¿Qué edad tiene Martín Insaurralde?

Martín Insaurralde nació un 30 de mayo de 1970. por lo que este 2026 cumplió 56 años de edad.

¿Quién es la esposa de Martín Insaurralde?

Se sabe que Martín Insaurralde estuvo casado en tres ocasiones:

Liliana Toledo (1994-2000)

Carolina Álvarez (2005-2008)

Jésica Cirio (2014-2023)

Escándalo de corrupción en Argentina con conductora Jésica Cirio y Martín Insaurralde exfuncionario (Especial)

Mientras que en 2023 se le vinculó sentimentalmente con la modelo Sofía Clerici en medio de un fuerte revuelo mediático.

¿Qué signo zodiacal es Martín Insaurralde?

Al conocer su fecha de nacimiento se sabe que Martín Insaurralde es del signo zodiacal es Géminis.

Las personas nacidas bajo este signo son identificadas como curiosas, intelectuales y versátiles.

¿Cuántos hijos tiene Martín Insaurralde?

De acuerdo con información disponible en internet, se sabe que Martín Insaurralde tiene cuatro hijos.

Tres de sus matrimonios anteriores y su hija menor, nacida en 2017, fruto de su relación con Jésica Cirio.

¿Qué estudió Martín Insaurralde?

Martín Insaurralde realizó sus estudios secundarios en la Escuela Nacional Superior Antonio Mentruyt (ENSAM) de Banfield, donde dio sus primeros pasos en la militancia política.

Aunque señalan que no cuenta con títulos universitarios validados públicamente, su perfil se desarrolló por completo en la función pública y la gestión territorial desde muy joven.

¿En qué ha trabajado Martín Insaurralde?

Insaurralde es uno de los dirigentes históricos del Partido Justicialista, concentrando su base de poder en el Municipio de Lomas de Zamora, Argentina.

Además de cargos públicos como:

Intendente de Lomas de Zamora (2009-2013 y 2014-2021)

Diputado Nacional de Argentina (2013-2014)

Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires (2021-2023)

Sin embargo, renunció a su cargo como Jefe de Gabinete y a sus candidaturas locales en septiembre de 2023 tras el fuerte escándalo público generado por la filtración de fotografías de sus vacaciones en un yate en Marbella, España.

Martín Insaurralde, investigado en Argentina por lavado de dinero tras filtración de videos de Jésica Cirio

Este 2026, Martín Insaurralde se vuelve tendencia nuevamente en Argentina al ser investigado por lavado de dinero, luego de la filtración de videos de su exesposa Jésica Cirio donde se muestran fajos de dólares en una propiedad que ambos compartían como matrimonio.

De acuerdo con medios locales argentinos, dichos videos datan de 2023, mientras que no se explica la procedencia de ese dinero.

Debido a la relevancia del caso que está tomando la mira internacional, la justicia de Argentina ya se encuentra investigando al exfuncionario público por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Videos de Jésica Cirio con fajos de dólares vuelven a poner el foco en Martín Insaurralde (Especial)

Yategate: el otro caso de corrupción que golpea a Martín Insaurralde en Argentina

No es la primera vez que Martín Insaurralde es señalado por casos de corrupción en Argentina, debido que en el 2023 fue expuesto duramente por el “Yategate”.

Caso que expuso a Martín Insaurralde, Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici disfrutando de lujosas vacaciones a bordo de un yate en Marbella, España, mientras que Argentina atravesaba una severa crisis económica.