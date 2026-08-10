Yoo Jeongyeon, conocida como Jeongyeon, nació el 1 de noviembre de 1996 en Suwon, Corea del Sur, y desde pequeña mostró interés por la música y el arte.
Tras estudiar en Jungja Elementary, Imok Middle y Apgujeong High School, se unió como aprendiz de JYP Entertainment, donde perfeccionó canto y baile.
En 2015 debutó con TWICE tras ganar el programa Sixteen, consolidándose como cantante y compositora.
Además de su faceta como presentadora en Inkigayo, ahora se prepara para debutar como actriz en New Recruit: The Movie.
¿Quién es Jeongyeon?
Yoo Jeong-yeon, conocida artísticamente como Jeongyeon, es una cantante, bailarina y presentadora surcoreana y próximamente actriz que nació en Suwon, Corea del Sur, el 1 de noviembre de 1996.
Jeongyeon es famosa por ser integrante del grupo femenino de K-pop, TWICE de JYP Entertainment, además de ser hermana de la famosa actriz Gong Seung-yeon.
¿Qué edad tiene Jeongyeon, cantante y bailarina de TWICE?
Jeongyeon, cantante y bailarina de TWICE tiene 29 años de edad.
¿Quién es la pareja de Jeongyeon?
Jeongyeon no tiene pareja sentimental.
¿De qué signo zodiacal es Jeongyeon, cantante y bailarina de TWICE?
Escorpio es el signo zodiacal al que pertenece Jeongyeon de TWICE.
¿Cuántos hijos tiene Jeongyeon?
No tiene hijos hasta ahora Jeongyeon
¿Qué estudio Jeongyeon, cantante y bailarina de TWICE?
Se sabe que Jeongyeon de TWICE tuvo una educación básica en:
- Jungja Elementary School
- Imok Middle School
- Apgujeong High School de Seúl
Tras estos Jeongyeon se ha enfocado en la instrucción artística, tras unirse formalmente como aprendiz de música, canto y baile.
¿En qué ha trabajado Jeongyeon?
Jeongyeon debutó en TWICE el 20 de octubre de 2015 tras ganar el programa de supervivencia Sixteen de JYP Entertainment, por lo que ha pertenecido a la agrupación hasta ahora.
Además de ser cantante y bailarina de TWICE, Jeongyeon también ha compuesto algunos temas de la agrupación como Love Line, Sweet Talker y LALALA.
Entre otros trabajos que ha realizado Jeongyeon es como conductora del famoso programa musical Inkigayo de SBS junto a su hermana, la actriz Gong Seung-yeon.
Jeongyeon tiene en sus colaboraciones musicales el tema TAKEDOWN de KPop Demon Hunters junto a sus compañeras de TWICE, Jihyo y Chaeyoung.
Mientras que el debut como actriz de Jeongyeon será próximamente para la película New Recruit: The Movie, tras su llegada a la agencia VARO Entertainment.