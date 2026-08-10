Yoo Jeongyeon, conocida como Jeongyeon, nació el 1 de noviembre de 1996 en Suwon, Corea del Sur, y desde pequeña mostró interés por la música y el arte.

Tras estudiar en Jungja Elementary, Imok Middle y Apgujeong High School, se unió como aprendiz de JYP Entertainment, donde perfeccionó canto y baile.

En 2015 debutó con TWICE tras ganar el programa Sixteen, consolidándose como cantante y compositora.

Además de su faceta como presentadora en Inkigayo, ahora se prepara para debutar como actriz en New Recruit: The Movie.

TWICE
TWICE (TWICE)

¿Quién es Jeongyeon?

Yoo Jeong-yeon, conocida artísticamente como Jeongyeon, es una cantante, bailarina y presentadora surcoreana y próximamente actriz que nació en Suwon, Corea del Sur, el 1 de noviembre de 1996.

Jeongyeon es famosa por ser integrante del grupo femenino de K-pop, TWICE de JYP Entertainment, además de ser hermana de la famosa actriz Gong Seung-yeon.

Jeongyeon TWICE
Jeongyeon TWICE (@jy_piece)

¿Qué edad tiene Jeongyeon, cantante y bailarina de TWICE?

Jeongyeon, cantante y bailarina de TWICE tiene 29 años de edad.

¿Quién es la pareja de Jeongyeon?

Jeongyeon no tiene pareja sentimental.

¿De qué signo zodiacal es Jeongyeon, cantante y bailarina de TWICE?

Escorpio es el signo zodiacal al que pertenece Jeongyeon de TWICE.

¿Cuántos hijos tiene Jeongyeon?

No tiene hijos hasta ahora Jeongyeon

¿Qué estudio Jeongyeon, cantante y bailarina de TWICE?

Se sabe que Jeongyeon de TWICE tuvo una educación básica en:

  • Jungja Elementary School
  • Imok Middle School
  • Apgujeong High School de Seúl

Tras estos Jeongyeon se ha enfocado en la instrucción artística, tras unirse formalmente como aprendiz de música, canto y baile.

Jeongyeon TWICE
Jeongyeon TWICE (TWICE)

¿En qué ha trabajado Jeongyeon?

Jeongyeon debutó en TWICE el 20 de octubre de 2015 tras ganar el programa de supervivencia Sixteen de JYP Entertainment, por lo que ha pertenecido a la agrupación hasta ahora.

Además de ser cantante y bailarina de TWICE, Jeongyeon también ha compuesto algunos temas de la agrupación como Love Line, Sweet Talker y LALALA.

Entre otros trabajos que ha realizado Jeongyeon es como conductora del famoso programa musical Inkigayo de SBS junto a su hermana, la actriz Gong Seung-yeon.

Jeongyeon tiene en sus colaboraciones musicales el tema TAKEDOWN de KPop Demon Hunters junto a sus compañeras de TWICE, Jihyo y Chaeyoung.

Mientras que el debut como actriz de Jeongyeon será próximamente para la película New Recruit: The Movie, tras su llegada a la agencia VARO Entertainment.