Te contamos quién es Ni-Ki, el cantante japonés y miembro de ENHYPEN.
Ni-Ki ha destacado por ser el bailarín principal de la popular agrupación de K-pop.
¿Quién es Ni-Ki de ENHYPEN?
Nishimura Riki, mundialmente conocido como Ni-Ki, es un cantante, rapero y bailarín japonés.
Su carrera es reconocida por ser el miembro más joven de ENHYPEN.
¿Cuántos años tiene Ni-Ki de ENHYPEN?
Ni-Ki tiene 20 años de edad. Nació el 9 de diciembre de 2005 en Okayama, Japón.
¿Quién es la esposa de Ni-Ki de ENHYPEN?
Ni-Ki de ENHYPEN no está casado.
¿Qué signo zodiacal es Ni-Ki de ENHYPEN?
Por su fecha de nacimiento, Ni-Ki pertenece al signo zodiacal Sagitario.
¿Cuántos hijos tiene Ni-Ki de ENHYPEN?
Ni-Ki de ENHYPEN no tiene hijos.
¿Qué estudió Ni-Ki de ENHYPEN?
El cantante Ni-Ki no cuenta con estudios universitarios. Se ha especializado en diversos géneros de danza como el hip-hop, ballet, jazz, breakdance y estilo libre.
Se formó desde los 5 años en LEAD Entertainment, el estudio de danza de sus padres.
¿En qué ha trabajado Ni-Ki de ENHYPEN?
Ni-Ki formó parte del grupo de baile SHINee Kids en donde interpretaba canciones y tocaba el teclado.
Incluso, llegó a ser bailarían de fondo en algunas presentaciones en vivo de SHINee.
Posteriormente viajó a Corea del Sur y se unió al casting Belift Lab donde fue aprendiz durante ocho meses.
Para el 2 de junio 2020 fue anunciado como concursante del programa de supervivencia I-LAND.
En ese mismo año se convirtió en miembro de ENHYPEN al conseguir el cuarto lugar en la votación global.
Con ENHYPEN ha lanzado varios álbumes y sencillos, alcanzando la fama mundial.