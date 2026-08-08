Te contamos quién es Ni-Ki, el cantante japonés y miembro de ENHYPEN.

Ni-Ki ha destacado por ser el bailarín principal de la popular agrupación de K-pop.

¿Quién es Ni-Ki de ENHYPEN?

Nishimura Riki, mundialmente conocido como Ni-Ki, es un cantante, rapero y bailarín japonés.

Su carrera es reconocida por ser el miembro más joven de ENHYPEN.

Ni-Ki de ENHYPEN (Especial)

¿Cuántos años tiene Ni-Ki de ENHYPEN?

Ni-Ki tiene 20 años de edad. Nació el 9 de diciembre de 2005 en Okayama, Japón.

¿Quién es la esposa de Ni-Ki de ENHYPEN?

Ni-Ki de ENHYPEN no está casado.

Ni-Ki de ENHYPEN (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Ni-Ki de ENHYPEN?

Por su fecha de nacimiento, Ni-Ki pertenece al signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Ni-Ki de ENHYPEN?

Ni-Ki de ENHYPEN no tiene hijos.

¿Qué estudió Ni-Ki de ENHYPEN?

El cantante Ni-Ki no cuenta con estudios universitarios. Se ha especializado en diversos géneros de danza como el hip-hop, ballet, jazz, breakdance y estilo libre.

Se formó desde los 5 años en LEAD Entertainment , el estudio de danza de sus padres.

Ni-Ki de ENHYPEN (Especial)

¿En qué ha trabajado Ni-Ki de ENHYPEN?

Ni-Ki formó parte del grupo de baile SHINee Kids en donde interpretaba canciones y tocaba el teclado.

Incluso, llegó a ser bailarían de fondo en algunas presentaciones en vivo de SHINee.

Posteriormente viajó a Corea del Sur y se unió al casting Belift Lab donde fue aprendiz durante ocho meses.

Para el 2 de junio 2020 fue anunciado como concursante del programa de supervivencia I-LAND.

En ese mismo año se convirtió en miembro de ENHYPEN al conseguir el cuarto lugar en la votación global.

Con ENHYPEN ha lanzado varios álbumes y sencillos, alcanzando la fama mundial.