Jade Fraser fue confirmada para ser parte de Las Estrellas bailan en Hoy 2025.

Ella es una joven que va en ascenso dentro de su carrera como actriz de televisión en México.

¿Quién es Jade Fraser?

Jade Fraser es una actriz originaria de Guadalajara, Jalisco.

Fue durante el 2010 que la actriz debutó como actriz en la telenovela Niña de mi corazón.

Jade Fraser (Instagram | Jade Fraser)

Desde entonces, y hasta el 2023, Jade Fraser ha tenido papeles secundarios en telenovelas como:

Abismo de pasión

Amores verdaderos

Por siempre mi amor

Hasta el fin del mundo

A que no me dejas

Mi marido tiene familia

Hijas de la luna

Por amar sin ley

Vencer el miedo

Vencer el pasado

El último rey

Un día para vivir

¿Cuántos años tiene Jade Fraser?

Jade Fraser nació el 8 de enero de 1993; la actriz tiene 32 años de edad en la actualidad.

¿Quién es el novio actual de Jade Fraser?

Hasta donde se sabe, Jade Fraser es soltera y no ha llegado al altar.

¿Qué signo zodiacal es Jade Fraser?

De acuerdo con la astrología, Jade Fraser nació bajo el signo de Capricornio.

Jade Fraser (@jadefrasermx/Instagram)

¿Quiénes son los hijos de Jade Fraser?

Jade Fraser no tiene hijos.

¿Qué estudió Jade Fraser?

Cuando tenía 17 años de edad, Jade Fraser comenzó sus estudios de actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

¿En qué ha trabajado Jade Fraser?

Además de telenovelas, la actriz también cuenta con participaciones en series películas y obras de teatro como:

Como dice el dicho (televisión)

La rosa de Guadalupe (televisión)

Esta historia me suena (televisión)

Mujeres asesinas (televisión)

Busco novio para mi novia (cine)

Gélidas caricias (teatro)

Aladino y la lámpara mágica (teatro)

Jade Fraser (Instagram | Jade Fraser)

Confirman a Jade Fraser para participar en Las Estrellas bailan en Hoy 2025

La mañana del jueves 2 de octubre se le hizo entrega a Jade Fraser de la invitación oficial para ser parte de Las Estrellas bailan en Hoy 2025.

La actriz mostró mucho entusiasmo al haber sido elegida para esta nueva temporada del reality show de baile.

Sin embargo, los demás participantes siguen siendo revelados, por lo que se desconoce quién pueda ser su pareja de baile.

Las Estrellas bailan en Hoy 2025 tiene su gran estreno programado para el próximo lunes 13 de octubre.