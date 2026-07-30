Hugo Stiglitz es un actor, director, productor y guionista mexicano que en 2026 fue noticia por la denuncia en su contra por la actriz Karla Zapién.

A lo largo de su carrera trabajó con directores mexicanos y extranjeros, consolidándose como uno de los rostros más conocidos del cine de género durante las décadas de 1970 y 1980.

¿Quién es Hugo Stiglitz?

Hugo Stiglitz López nació en la Ciudad de México. Es actor, director, productor y guionista.

Debutó en el cine a finales de la década de 1960 y alcanzó notoriedad durante los años 60’s gracias a películas de aventura, terror y acción, convirtiéndose en una de las figuras más representativas del cine mexicano de esa época.

Su carrera también se extendió al cine internacional, donde trabajó en producciones filmadas en México y Europa.

Hugo Stiglitz, actor. (Francisco Rodríguez / Cuartoscuro)

El director estadounidense Quentin Tarantino es un admirador del cine de exploración mexicano e italiano de las décadas de 1970 y 1980.

Como homenaje a la trayectoria del actor, nombró Hugo Stiglitz a uno de los personajes de la película Inglourious Basterds, interpretado por el actor alemán Til Schweiger.

Este reconocimiento internacional acercó su nombre a nuevas generaciones de espectadores y reafirmó su influencia dentro del cine de culto.

¿Cuántos años tiene Hugo Stiglitz?

Hugo Stiglitz nació el 28 de agosto de 1940, por lo que tiene 85 años.

¿Qué signo zodiacal es Hugo Stiglitz?

Al haber nacido el 28 de agosto, Hugo Stiglitz es del signo zodiacal es Virgo.

¿Quién es la esposa de Hugo Stiglitz?

Hugo Stiglitz ha mantenido múltiples matrimonios y relaciones a lo largo de su vida. Las más destacadas son:

Emma Daryl

Mori Mineko

Juana Ramírez

Lucía Muñóz

¿Quiénes son los hijos de Hugo Stiglitz?

Hugo Stiglitz es padre de cinco hijos conocidos: Paulina, Sofía, Hugo, Jordy y Roberto, todos fruto de sus diferentes matrimonios y relaciones.

¿Qué estudió Hugo Stiglitz?

Antes de dedicarse por completo a la actuación, Hugo Stiglitz estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En diversas biografías se menciona que durante su etapa universitaria coincidió con el empresario Carlos Slim, antes de abandonar la ingeniería para desarrollar su carrera en el cine.

¿En qué películas ha trabajado Hugo Stiglitz?

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Hugo Stiglitz ha participado en más de 280 producciones.

Entre sus películas más conocidas destacan:

Robinson Crusoe

La noche de los mil gatos

Tintorera

Survive!

El triángulo de las Bermudas

Nightmare City

Bajo el volcán

No se aceptan devoluciones

Además de actuar, también ha trabajado como director, productor y guionista en distintas producciones cinematográficas.