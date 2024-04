Gustavo Adolfo Infante se va de Sale el Sol y aseguran que Ingrid Coronado -de 49 años de edad- habría pedido su silla y la ganó.

El jueves 25 de abril, Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- reveló en su programa de YouTube que se va de Sale el Sol tras 7 años de trabajo.

Sale el Sol se va a renovar y a partir del lunes 6 de mayo tendrá una nueva plantilla de conductores, de la cual el periodista ya no será parte.

A pesar de que Gustavo Adolfo Infante aseguró que fue él quien pidió salir de Sale el Sol, hay un rumor que menciona que Ingrid Coronado fue quien lo “sacó”.

“En estos cambios voy yo, y yo fui quien levantó la mano, no me sacaron, me salí. Yo había pedido el cambio”

Gustavo Adolfo Infante