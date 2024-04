El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante se va de Sale el Sol, así confirmó su salida tras 7 años en el matutino.

Por lo que el conductor Gustavo Adolfo Infante precisó que el próximo viernes 3 de mayo de 2024 será su último día Sale el Sol.

Según, Gustavo Adolfo Infante de 59 años de edad, su salida de Sale el Sol es debido a que se “vienen cambios necesarios”.

Bellakath vs Gustavo Adolfo Infante: La cantante de reguetón explota porque se la pasan criticando

Pedro Sola y Adela Micha no le caen nadita a Gustavo Adolfo Infante y ya reveló por qué

Gustavo Adolfo Infante no se salvó ni en su cumpleaños; lo alburean en vivo

Salida de Gustavo Adolfo Infante que se da a dos días de la muerte por un infarto fulminante el pasado 23 de abril de 2024 de Memo Rosales Estrada, productor asociado del matutino.

Luego de que Gustavo Adolfo Infante anunció su salida del matutino Sale el Sol, el conductor agradeció sus 7 años en el programa

“Es de bien nacidos ser agradecidos. A estas alturas de mi vida me veo en la necesidad de dar las gracias a todo el público que me permitió entrar a sus hogares por las mañanas en Sale el sol, de Imagen Televisión”.

Gustavo Adolfo Infante comentó que llegan cambios a Sale el Sol, por lo que se modificó toda la plantilla del matutino.

“En estoy cambios voy yo, y yo fui quien levantó la mano, de que no me sacaron, me salí. Yo había pedido el cambio”

Gustavo Adolfo Infante