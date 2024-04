Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado frente a los nombres reconocidos en el mundo de los medios de comunicación y le tiró a Pedro Sola y Adela Micha.

El periodista Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- se encuentra creciendo profesionalmente en Imagen Televisión, pero no por ahora tener un cargo más alto va a guardar silencio.

Si algo ha caracterizado a Gustavo Adolfo Infante son sus demandas por hablar con demasiada sinceridad, por ello no dudó en ventilar lo que piensa de Pedro Sola y Adela Micha, mismo chisme que enseguida te contamos.

Gustavo Adolfo Infante (Captura de pantalla )

Gustavo Adolfo Infante no soporta a Pedro Sola y de “viejito insoportable” no lo baja

Gustavo Adolfo Infante está dando mucho de qué hablar no solo por su trabajo como periodista, sino porque se ha vuelto una de las personalidades más famosas en el espectáculo llegando hasta a las nuevas generaciones.

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante asistió al podcast de Karime Pindter, donde no tuvo censura y le tiró con todo a Pedro Sola -de 77 años de edad-, un amado y odiado conductor de Ventaneando.

Primero, el periodista con nuevo cargo en Imagen Televisión, dejó claro que ha visto a Pedro Sola fuera del aire, pues explicó que es vecino de su mamá en la colonia Polanco, en CDMX.

Esto ha llevado a que Gustavo Adolfo Infante se lo encuentre en una tienda de Polanco, por lo que puede decir que no tiene nada de “tío Pedrito Sola”, como suelen llamarlo.

Gustavo Adolfo Infante no tuvo reparo en decir que Pedro Sola no le cae bien y no lo bajó de “viejito insoportable”

“No lo soporto, me parece un viejito amargado, pesado, insoportable el pinche viejito que habla mal de la gente, es un pinche pesado, creo que el personaje del Tío Pedrito, no lo comprendo, no lo comparto, no me cae”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Pedro Sola (Tomada de Video )

Sumado a ello, señaló que el conductor de Ventaneando es “acosador”, señalando que colegas se han quejado de que Pedro Sola es demasiado insistente con ellos con índole sexual.

“Es un acosador de hombres, tengo compañeros que Pedrito se los ha acosado”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Gustavo Adolfo Infante no soporta a Adela Micha y dice que por algo la han corrido de todos lados

Gustavo Adolfo Infante no solo no tuvo reparo al hablar de Pedro Sola, sino que también le tiró con todo a Adela Micha -de 60 años de edad-, aludiendo que por algo es corrida de todos lados.

En la plática con Karime Pindter, Gustavo Adolfo Infante dijo que sin dudarlo cancelaría La Saga, el canal que Adela Micha creó luego de haber salido de las televisoras.

¿Y el motivo?

Adela Micha (YouTube | Toma de video)

El periodista señaló que Adela Micha “me cae mal”, explicando que para su gusto “es muy grosera, no tiene manera de decir las cosas”.

Subrayó que es “por algo” que Adela Micha fue echada de Televisa y más tarde de Imagen Televisión, “no por buena”.

Por otra parte, Gustavo Adolfo Infante llamó envidiosa a Adela Micha porque según sus argumentos, como no tiene programa al aire le causa este sentimiento.

“Me parece envidiosa, que le tira a todo mundo por el hecho de que tienen programas y ella no lo tiene, no me gusta ni Adela ni su programa”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Recordemos que parte del odio de Gustavo Adolfo Infante a Adela Micha surgió públicamente por defender a Maryfer Centeno, de la situación que vivió en La Saga con Niurka Marcos.