En Sale el Sol le adelantaron el cumpleaños a Gustavo Adolfo Infante, pero ni por ser el festejado se salvó de ser albureado en pleno programa en vivo.

El 14 de abril, Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- cumple un año más de vida, por lo que le dedicaron unos minutos al inicio de Sale el Sol, para cantarle las mañanitas.

Sin embargo, el festejo dio paso a que por el diseño del pastel, una de sus compañeras se lo albureara al aire, pero eso no fue todo.

Bellakath vs Gustavo Adolfo Infante: La cantante de reguetón explota porque se la pasan criticando

Pedro Sola y Adela Micha no le caen nadita a Gustavo Adolfo Infante y ya reveló por qué

Ni el propio Gustavo Adolfo Infante reprimió sus deseos sobre el futuro de Imagen Televisión, confirmando que los ejecutivos y él, andan preocupados por subir el rating del canal.

Gustavo Adolfo Infante está a un par de días de cumplir años, pero como cayó en fin de semana, en Sale el Sol no quisieron que este pasara desapercibido.

El 12 de abril, los conductores del matutino de Imagen Televisión, se reunieron para cantarle las mañanitas al periodista y de paso llevarle un pastel morado con un enorme micrófono fosforescente.

Sin embargo, el mejor de los regalos ocurrió cuando Joanna Vega-Biestro -de 42 años de edad- hizo de las suyas albureando al periodista en vivo.

En medio de una mini pelea por salvar el pastel de la mordida de Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro, se lo quitó y tuvo una mejor idea para celebrarle.

Y es que debido a que la periodista está negada a que le den mordida al pastel porque considera esto un desperdicio, prefirió decir que lo mejor era que Gustavo Adolfo Infante besara el micrófono.

Al microsegundo de que Joanna Vega-Biestro terminó la frase, se dio cuenta del gran albur que había hecho a Gustavo Adolfo Infante y enseguida lo corrigió apenada.

“Beso al micrófono, no beso en el micrófono no, no sean así”.

Joanna Vega-Biestro, periodista.