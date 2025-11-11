Gaby Ramírez es una conductora, quien denunció fue atacada por un perro mientras caminaba por calles de California.

La también modelo compartió videos desde que se la llevaron en ambulancia, hasta el proceso médico al que la sometieron tras la mordida.

¿Quién es Gaby Ramírez? La conductora que fue atacada por un perro

Gabriela Ramírez es una conductora originaria de la CDMX, conocida por su trabajo en programas como ‘Tv noche’.

La conductora es hija del mago Haramy, famoso por sus actos de ilusionismo y fue con él que tuvo sus primeros acercamientos con el mundo del espectáculo.

Gaby Ramírez (Instagram/@gabyramireztv)

¿Qué edad tiene Gaby Ramírez?

Gaby Ramírez nació el 14 de noviembre de 1980; actualmente tiene 44 años de edad.

¿Quién es el esposo de Gaby Ramírez?

Gaby Ramírez no está casada, pero fue pareja de Nickolas PTK.

¿Qué signo zodiacal es Gaby Ramírez?

Gaby Ramírez es Escorpio y las personas bajo este signo zodiacal son pasionales y leales.

¿Cuántos hijos tiene Gaby Ramírez?

Gaby Ramírez es madre de un niño llamado Miles Ptak, de 12 años de edad.

Gaby Ramírez (Instagram/@gabyramireztv)

¿Qué estudió Gaby Ramírez?

Gaby Ramírez estudió ciencias de la comunicación en la Universidad del Valle de México.

Comenzó su formación artística en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en el CEA.

¿En qué ha trabajado Gaby Ramírez?

Gaby Ramírez inició su carrera como conductora en el programa ‘A la Cachi, Cachi Porra’ de Canal Once y ha sido anfitriona de concursos como:

Espacio

Acapulco Fest

Nuestra Belleza

También ha participado en importantes telenovelas como ‘María la del Barrio’ y ‘Hasta que el dinero nos separe’.

Gaby Ramírez ha colaborado con la revista Playboy y actualmente sigue su carrera como conductora, además de que ha tenido participaciones en programas como:

‘Mujer Casos de la Vida real’

‘Decisiones’

‘Como dice el dicho’.

También trabajó en shows televisivos de Estrella Televisión en ‘Estudio 2′ y otros programas como ‘A que no puedes’ y ‘Tv de noche’.

Gaby Ramírez (Instagram/@gabyramireztv)

Gaby Ramírez fue atacada por un perro en Los Ángeles

El pasado 10 de noviembre, Gaby Ramírez fue atacado por un perro de la raza american bully, mientras se encontraba en calles de Los Ángeles, California.

Gaby Ramírez narró en De Primera Mano, que se encontraba con su mecánico cuando el perro le mordió la pierna.

La lesión fue tan grave que tuvo que acudir al hospital y tuvieron que suturarla, además, le colocaron una vacuna contra el tétanos.

La conductora narra que tardaron horas en atenderla en el hospital y le mencionaron que necesitará una cirugía plástica.

Gaby Ramírez menciona que estaba por iniciar una novela, pero debido a su convalecencia, su trabajo corre riesgo.

Gaby Ramírez ingresó de urgencia a un hospital de California tras la mordedura de un perro (Cap)

Así fue el debut de Gaby Ramírez en Las Estrellas Bailan en Hoy

El miércoles 4 de octubre, Gaby Ramírez y Medio Metro debutaron en el reality show ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

¿Cómo les fue con las calificaciones de los jueces Emma Pulido, Roberto Mitzuko y Latin Lover? Aunque los números obtenidos fueron buenos, los críticos exigieron a Gaby Ramírez mayor esfuerzo.

Y es que, los jueces aplaudieron las habilidades de Medio Metro, quien se adueñó de la pista de baile al bailar ‘El Pipiripau’.

En contraste, a Gaby Ramírez le dijeron que ser bonita no le será suficiente para avanzar en el show y la conminaron a esforzarse más, pues “no te mueves nada”.

Gaby Ramírez narra en chisme No Like cómo fue el acoso que recibió por parte del payaso Platanito

H programa ‘Chisme No Like’ invitó a Gaby Ramírez a conducir y reveló que Sergio Verduzco, nombre de Platanito, le tocó el pecho sin su consentimiento.

“Me agarró el pecho, él sabe, me agarró sin mi consentimiento y sin mi consideración” narró Gaby Ramírez.

Esto habría ocurrido en un programa de Estrella Tv, donde Palatino era una ‘celebridad’ y tenía un programa al que invitaron a Gaby Ramírez.

Menciona que se encontraban realizando una dinámica cuando el comediante le tocó el pecho, la situación tomó por sorpresa a la conductora y no supo cómo reaccionar.

Gaby Ramírez le reclamó a Platanito que la haya tocado sin su consentimiento, pero la televisora la sancionó y la obligaron a llevarle una arreglo de flores al comediante.