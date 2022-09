¿Y Gaby Ramírez? Platanito prefiere pedir que ya no exista el 19 de septiembre tras el sismo magnitud 7.7 con epicentro en Coalcomán, Michoacán.

Luego de que Gaby Ramírez de 43 años de edad acusó a Platanito de 50 años de edad por acoso sexual, el comediante minimizó los señalamientos en su contra y ahora pide que se elimine un día en el calendario por los sismos.

El pasado 19 de septiembre se registró un sismo de magnitud de 7.7 minutos después de que se realizó el Simulacro Nacional 2022.

Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, se encuentra en medio de la controversia luego de que Gaby Ramírez lo acusó por acoso sexual. En medio de la controversia el comediante minimizó las declaraciones de la conductora.

Aunque Gaby Ramírez reiteró su acusación en contra de Platanito y le exigió una disculpa pública, el comediante decidió dejar atrás la polémica y pedir que se elimine un día del calendario.

Luego del sismo que se registró el pasado 19 de septiembre después del Simulacro Nacional, Platanito compartió un video en donde hizo una controversial petición.

Durante el programa ‘El Chismorreo’ se compartió el video de Platanito en donde pedía que se quitará el 19 de septiembre del calendario.

A principios de agosto Gaby Ramírez acusó a Platanito de haberla tocado sin su consentimiento durante uno de sus programas, al pedir una explicación fue expulsada de la emisión.

Ante estas acusaciones, Platanito minimizó las acusaciones e incluso señaló que no tendría que responder nada ya que no hay una denuncia formal.

Platanito puntualizó que se encontraba muy tranquilo y que incluso era amigo de Gaby Ramírez.

“No tengo nada que hablar, no hay nada legal, yo estoy muy tranquilo. Ella platicó que me llevó flores y sí, me llevó flores, me dijo: ‘Platanito, discúlpame. Me lavaron la cabeza y me hicieron tratar de afectarte y la regué’. Nos volvimos muy muy amigos otra vez Gaby y yo”

Platanito