¿Quién es Fiona Palomo? La hija del fallecido actor Eduardo Palomo, también es una exitosa actriz de cine y televisión.

La también modelo Fiona Palomo, tiene 23 años y tuvo que enfrentar la muerte de su padre cuando ella a penas tenía cinco años.

Sin embargo, la pérdida de su papá no le impidió seguir sus pasos; se formó con algunos cursos en México y luego se mudó una temporada a Los Ángeles con el fin de estudiar actuación.

Fiona Palomo comenzó su carrera como actriz en 2013, en la serie Gossip Girl: Acapulco, inspirada en la producción estadounidense del mismo nombre.

Fiona Palomo (@fionapalomo / Instagram)

Participó también en la serie ‘La Negociadora’ y recientemente actuó en ‘Control Z’, la serie de Netflix que se posicionó en los primeros lugares de la plataforma de entretenimiento.

En 2020 debutó en cine con la cinta ‘Ligando padre’, en la que compartió créditos con actores como Sandra Echeverría, Ana Claudia Talancón y Mauricio Ochmann.

Esta semana Fiona Palomo inició también el rodaje del filme ‘El roomie’, en el que trabajará con José Eduardo Derbez.

Fiona Palomo asegura que Eduardo Palomo la acompaña siempre

Durante la presentación de la película ‘El roomie’, Fiona Palomo afirmó que su padre Eduardo Palomo, está con ella en todo momento.

Rodaje Control Z (@fionapalomo / Instagram)

Luego de que la prensa le preguntara sobre su padre, Fiona Paloma respondió, “Me lo llevo a donde sea, a todos los proyectos”, dijo.

“Creo que no, no (…) y más como artista y como fue papá, creo que no es una cosa que sigue leyes del tiempo”, agregó la actriz.

Explicó que al compartir la misma pasión por la actuación, Eduardo Palomo la sigue en todos sus proyectos.

“Entonces lo llevo conmigo siempre, a cualquier proyecto y donde sea que esté, ojalá siga esta bonita historia”, expuso para concluir.

Mientras tanto, Fiona Palomo continúa trabajando, este martes compartió el ‘claquetazo’ del rodaje de “El roomie” y hace una semana fue la portada de la revista ‘Mujer In Time’.

Continuamente Fiona Palomo comparte su día a día con sus fans en Instagram, donde actualmente cuenta con más de medio millón de seguidores.