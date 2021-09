‘Control Z’: Joven revela que graban la serie afuera de su casa

La serie mexicana de Netflix ‘Control Z’ se ha vuelto una de las producciones más famosas de la plataforma de streaming.

Después de dos exitosas temporadas, hace unas semanas, Netflix anunció que ‘Control Z’ tendrá una tercera entrega.

La tercera temporada de ‘Control Z’ se está filmando en la Ciudad de México

Actualmente, los nuevos episodios de la serie de ‘Control Z’ se encuentran en filmaciones en la Ciudad de México.

Y gracias a una usuaria de Twitter, quien descubrió a la producción afuera de su casa, se puede apreciar el proceso de realización de ‘Control Z’.

La joven Miranda Villalobos publicó en sus redes sociales algunas fotografías donde muestra al equipo de producción y a los actores de ‘Control Z’ en la calle donde ella vive.

En su primera publicación, Miranda Villalobos realizó un meme sobre la grabación de ‘Control Z’, de Netflix, afuera de su casa.

“Están grabando ‘Control Z’, afuera de mi casa y me siento como Juanga espiando jajajaja me voy a quedar acá para saber qué pasa y ya no ver la siguiente temporada ¿control z? Me la pela”, escribió Miranda.

En su segundo post de Twitter, Miranda compartió una foto más de cerca de los actores y el equipo de producción de ‘Control Z’.

“Ahí están los protagonistas jajajaja En sus hilos sobre ser foráneos en la CDMX, también pongan lo surreal que es que graben una serie que ves enfrente de tu casa”, agregó Miranda.

Hasta el momento, Netflix no ha anunciado el estreno de la tercera temporada de ‘Control Z’

Desafortunadamente, Miranda Villalobos no especifica en qué parte de la Ciudad de México se estaba realizando la filmación de la serie ‘Control Z’.

Hasta el momento, Netflix no ha anunciado la fecha de estreno de la tercera temporada de ‘Control Z’.

La serie ‘Control Z’ está ambientada en el problemático Colegio Nacional y sigue a un grupo de adolescentes que se enfrentan con un misterioso hacker que parece tener todos sus secretos a su alcance.