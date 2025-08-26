¿Erik Rubín -de 54 años de edad- ya tiene novia? En video de YouTube explica la relación que tiene con una mujer con la que salió abrazado en una fotografía.

A más de dos años de haber anunciado su separación de Andrea Legarreta -de 54 años de edad-, Erik Rubín ya fue vinculada con otra mujer, pero ¿será que ya encontró el amor?

Erik Rubín revela la relación que tiene con la chica con la que salió abrazado en una fotografía ¿es su novia?

Erik Rubín volvió a acaparar los titulares luego de que se especuló que ya tenía nueva novia luego de que se le vio muy cercano a una misteriosa mujer.

Erik Rubín (@erikrubinoficial / Instagram)

Esto luego de que se viralizó una fotografía en la que se ve a Erik Rubín abrazando a una mujer, sin embargo el cantante explicó que relación tiene con esta persona.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Erik Rubín fue cuestionado sobre la fotografía en la que aparece abrazado a una misteriosa mujer.

Erik Rubín se mostró sorprendido por los cuestionamientos de los reporteros e incluso le mostraron la fotografía para que pudiera ver de lo que hablaban.

Tras ver la fotografía, Erik Rubín no sabía que responder y es que no reconocía dónde se había tomado la fotografía.

Pero fue su hija Mía Rubín quien le recordó que se trataba de una chava que se tomó una foto con él cuando se encontraban en un restaurante en Monterrey.

Erik Rubín se acordó de la situación y puntualizó que no tenía ninguna relación con la mujer que aparecía en la fotografía.

De esta manera, Erik Rubín dejó en claro que no tenía novia y que la mujer que aparece en la foto fue una persona que se acercó a él para pedirle una imagen.

En el video compartido en YouTube, Erik Rubín aclaró que no ha encontrado el amor nuevamente.

No es la primera vez que Erik Rubín es vinculado sentimentalmente con una mujer tras el fin de su matrimonio con Andrea Legarreta

Cabe recordar que desde que anunció el fin de su relación con Andrea Legarreta, Erik Rubín ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres.

Y es que Erik Rubín ha sido captado con varias mujeres, por lo que de inmediato se ha especulado que podría empezar un nuevo romance.

Sin embargo, Erik Rubín no ha confirmado ninguna nueva relación y se ha mostrado muy feliz de su etapa actual.

Erik Rubín ha dejado claro que su prioridad en estos momentos es su familia, además de que cuenta con varios proyectos musicales.

Pese a su separación, Erik Rubín y Andrea Legarreta se han mostrado muy cercanos y es común verlos en diferentes eventos juntos.