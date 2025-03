Durante un podcast en YouTube, Erik Rubín -de 54 años de edad- confesó que lo han secuestrado más de una vez.

De acuerdo con Erik Rubín, en una ocasión su fama lo ayudó a evitar consecuencias mayores a un robo.

Sin embargo, el cantante también dijo que, mientras otros de sus captores buscaban información sobre drogas, lo “encapucharon y madrearon”.

Estas experiencias que Erik Rubín compartió habrían ocurrido hace ya varios años en la Ciudad de México.

El pasado 11 de marzo de 2025, Erik Rubín estuvo como invitado en el podcast en YouTube de Melo Montoya.

Además de hablar sobre sus hijas, carrera artística y tiempo en Timbiriche, Erik Rubín habló sobre los momentos oscuros en su vida.

Pues el actor confesó que a lo largo de su vida lo han secuestrado más de una vez en la Ciudad de México.

De acuerdo con Erik Rubín, una de estas experiencias la vivió camino a su casa, cuando lo “encapucharon y a madrazos” lo llevaron a un estacionamiento para interrogarlo.

Mientras que en otra, su fama lo ayudó a él y a su amigo a evitar consecuencias mayores a un robo.

“’Oye, ¿tú eres Erik, verdad? Me caes bien, me caes bien. A ver, los vamos a dejar aquí, nada más no la vayan a hacer de pedo, no vaya a ir de rajones’. Nos dejaron ahí”

Erik Rubín