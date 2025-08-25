Andrea Legarreta -de 54 años de edad- no descarta una reconciliación con Erik Rubín, pero no a corto plazo.

Erik Rubín -de 54 años de edad- y Andrea Legarreta se separaron hace dos años, pero eso no ha evitado que sigan juntos como familia.

Andrea Legarreta le daría una segunda oportunidad a Erik Rubín

La buena relación que mantiene Andrea Legarreta con Erik Rubín ha provocado que los cuestionen sobre si estarían dispuestos a retomar su amor.

Andrea Legarreta fue clara y ve posible darle una segunda oportunidad a Erik Rubín, pero no ahorita.

“La verdad es que nunca digas nunca”, declaró Andrea Legarreta sobre su futuro en el amor con Erik Rubín.

“No lo sé (si regresaría con Erik Rubín) nosotros nos adoramos, eso es real, no falta que recuerdes si tuviste una historia padre” Andrea Legarreta

La actriz mencionó que está abierta al amor, pero quiere una relación seria con una “historia padre”.

“La vida da muchas vueltas, conozco historias de parejas que se separan y de pronto vuelven, pero la verdad es que nunca digas nunca, pero hoy por hoy no está en nuestro panorama” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta mencionó que no está en sus planes regresar con Erik Rubín, pero tampoco lo descarta.

Y es que Erik Rubín sigue acompañándola en muchas etapas de su vida, como es la crianza de sus hijas.

Erik Rubín habría cerrado su ciclo con Andrea Legarreta (@erikrubinoficial / Instagram)

Andrea Legarreta sigue viendo a Erik Rubín como su compañero de vida

La relación de Andrea Legarreta y Erik Rubín no terminó, solo evolucionó y el amor de pareja trascendió, según la conductora.

Andrea Legarreta aclara que ella no se tiene que reconciliar con Erik Rubín, ya que nunca se pelearon y su separación fue pacífica.

Incluso, la conductora sigue viendo a Erik Rubín como su compañero de vida: “Tal vez con los años, somos compañeros de vida”.

A pesar de que mantiene una gran relación con su ex, Andrea Legarreta aclara que no va retomar su relación con Erik Rubín por el momento.

“No creo que suceda”, dijo sobre un pronto encuentro amoroso con Erik Rubín, pues tampoco lo extraña.

Andrea Legarreta y Erik Rubín son buenos amigos, socios y familia, por lo que mantienen una gran relación a pesar de su separación.