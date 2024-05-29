¿Quién es Elsa Pataky? Te decimos quién es la actriz española y cuál es la relación actual que tiene con Chris Hemsworth, actor de Thor en el UCM.

Elsa Pataky es una actriz española quien ha tenido varias participaciones en cine y televisión, pero también es conocida por ser la esposa de Chris Hemsworth.

¿Quién es Elsa Pataky?

Elsa Pataky es una actriz, periodista, productora y modelo que nació el 18 de julio de 1976 en Madrid, España.

Nacida bajo el nombre de Elsa Lafuente Medianu, es conocida en la industria del artística y del entretenimiento como Elsa Pataky.

Se sabe que padres de Elsa Pataky, esposa de Chris Hemsworth son Cristina Pataky Medianu y el bioquímico José Francisco Lafuente.

Elsa Pataky, actriz y modelo española (@elsapataky / Instagram )

¿Cuántos años tiene Elsa Pataky?

Elsa Pataky nació un 18 de julio de 1976, por lo que actualmente la actriz tiene 47 años de edad.

¿Quién es el esposo de Elsa Pataky?

Desde el 2010, Elsa Pataky se casó con el actor australiano Chris Hemsworth, quienes se conocieron después de que Elsa se mudara a Australia.

Y fue de hecho la maestra de inglés de Elsa quien los presentó, pues Chris Hemsworth practicando su acento americano.

Se conocieron en una cita “a ciegas” y así comenzó su romance que terminó en matrimonio en 2010, es decir que llevan juntos alrededor de 14 años.

Ellos se casaron en secreto el 25 de diciembre en una playa paradisiaca de Indonesia y previo a Chris Hemsworth, Elsa Pataky estuvo con el actor Adrien Brody, sin embargo, su relación no terminó bien.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky (@patakydaily/Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Elsa Pataky?

Al haber nacido un 18 de julio, Elsa Pataky pertenece al signo zodiacal de cáncer.

En ese sentido, al igual que Elsa Pataky, los cáncer son considerados los más sensibles y dramáticas de los signos zodiacales.

Se sabe que los que pertenecen a Cáncer como Elsa Pataky, son muy familiares, emocionales, intuitivos y espirituales.

¿Cuántos hijos tiene Elsa Pataky?

Elsa Pataky y Chris Hemsworth tienen actualmente 3 hijos:

India Rose de 12 años de edad

los gemelos Sasha y Tristan de 10 años de edad

Si bien mantienen su privacidad y vida familiar lejos de las cámaras, se sabe que Elsa Pataky, Chris Hemsworth y sus hijos pasan mucho tiempo juntos.

De hecho Elsa Pataky ha revelado que ambos tienen un acuerdo para equilibrar sus vidas tanto profesionales como familiares.

Si bien los hijos de Elsa Pataky y Chris Hemsworth se han mantenido lejos de los reflectores, en 2022 su hija mayor, India Rose debutó en la pantalla grande al interpretar a la hija de Gorr, en Thor Love and Thunder.

De igual manera, los gemelos aparecieron en la película, Tristan interpretando a un joven Thor y Sasha a una niña asgardiana.

Elsa Pataky, actriz y modelo española (@elsapataky / Instagram )

¿Qué estudió Elsa Pataky?

Elsa Pataky además de ser actriz, también es periodista y realizó sus estudios de periodismo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, al igual que sus estudios de Arte Dramático.

Elsa Pataky fue alumna de Ángel Gutiérrez en el Teatro Cámara y en el Centro Cultural de Las Rozas de Madrid y más tarde amplió sus estudios con Paco Pino.

En ese sentido, Elsa Pataky habla español y rumano como idiomas nativos, además habla fluido el inglés, italiano y francés.

¿En qué ha trabajado Elsa Pataky?

La carrera de Elsa Pataky arranca en 1997 con su participación en la serie española ‘Al salir de clase’.

Antes de dar el salto al cine y conocer a Chris Hemsworth, Elsa Pataky también realizó los programas de televisión: ‘Tío Willy’ y ‘Reina de espadas’.

Al mismo tiempo que actuaba, Elsa Pataky también incursionaba en el modelaje posando y desfilando para algunas reconocidas marcas comerciales.

Después de varias actuaciones en películas ibéricas, Elsa Pataky daría el salto internacional a Hollywood y otras cinematografías a partir del año 2006.

De ahí en adelante, Elsa Pataky acrecentaría su fama. Los reflectores la voltearían a ver con sus apariciones en la redituable franquicia de ‘Rápidos y furiosos’.

Las películas y series más importantes en las que ha participado Elsa Pataky son:

Tropa de héroes

Tidelands

Rápidos y furiosos (5,6,7 y 8)

Juego Mortal

Where the Road Meets the Sun

Didi Hollywood

Serpientes a bordo

Ninette

Romasanta, la caza de la bestia

Para este 2022, Elsa Pataky estrenará ‘Carmen’ y ‘Poker Face’, dos producciones en las que compartirá pantalla con Melissa Barrera, Rusell Crowe y su cuñado, Liam Hemsworth.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth (@elsapatakyconfidential)

Elsa Pataky habla sobre el discurso de Chris Hemsworth

El pasado 23 de mayo se le otorgó a Chris Hemsworth una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, en donde estuvo acompañado de su esposa Elsa Pataky, sus hijos, amigos y colegas.

Pero durante su discurso de agradecimiento, Chris Hemsworth dijo que su esposa Elsa Pataky había abandonado sus sueños para apoyarlo, lo cual causó controversia.

Sin embargo, Elsa Pataky ya respondió y aseguró que para ella, el discurso de su esposo Chris Hemsworth fue uno de amor.

“Es vital que los hombres dediquen tiempo a expresarle a sus parejas todo el esfuerzo que realizan. Para mí, las mujeres que trabajan y tienen hijos son verdaderas heroínas. El gesto amoroso de Chris me llenó de alegría y creo que es crucial reconocer ese sacrificio y dedicación” Elsa Pataky