Mon Laferte reapareció tras ser agredida en concierto en Las Vegas y hace petición a sus fans.

Estoy bien, la chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más. Mon Laferte

Vía redes sociales, la cantante confirmó que se encuentra bien de salud y que la acción de la fan que lanzó un celular hacia el escenario no tuvo malas intenciones.

No obstante, Mon Laferte pidió a sus seguidores que evitaran arrojar objetos al escenario nuevamente para evitar accidentes como el que le ocurrió.

Por su parte, los seguidores de Mon Laferte mostraron su alegría porque se encontraba bien.

Mon Laferte reaparece tras ser agredida en concierto y hace petición a sus fans (@monlaferte / X)

Mon Laferte continuará su gira tras ser agredida en concierto

En el mensaje que mandó a sus seguidores, asegurando que estaba bien, Mon Laferte anunció que su gira de conciertos Femme Fatale Tour en Estados Unidos seguirá.

Mon Laferte no suspenderá conciertos tras la agresión y se presentará el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre en el Kia Forum de Inglewood, California.

Fue el pasado 5 de noviembre 2026 durante su concierto en el Pearl Concert Theater at Palms Casino Resort de Las Vegas, donde Mon La Ferte fue golpeada por un celular.

Mientras la cantante estaba interpretando el tema “Amárrame” cuando una asistente de las primeras filas lanzó el dispositivo móvil que impactó cerca de su ojo izquierdo.

Mon Laferte es golpeada con un celular en pleno concierto (Captura de Pantalla)

Tras el impacto, Mon LaFerte interrumpió el show y se retiró por unos momentos tras bambalinas para ser revisada por su equipo.

Ante la reprobable acción, los asistentes al evento abuchearon a la fan, quien fue retirada rápidamente por personal de seguridad del recinto.

Minutos después, Mon LaFerte regresó al escenario para concluir su concierto.