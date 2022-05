Gloria Trevi confirma su concierto en Xalapa, Verazruz luego de que el escenario se vino abajo cuando las personas se encontraban montándolo. La cantante aseguró que se hará una presentación alternativa para que sus seguidores puedan disfrutar de una gran noche.

A través de sus redes sociales, Gloria Trevi se mostró muy agradecida de que su staff pudo conseguir otro lugar en donde se pudiera presentar. La famosa aseguró que se tratará de un espectáculo completamente nuevo ya que su escenario quedó completamente destruido.

Visiblemente muy emocionada, Gloria Trevi destacó que esta es una prueba de que las personas no se pueden dar por vencidos ante las adversidades. La cantante destacó que afortunadamente ninguna persona resultó herida luego de el escenrio se vino abajo.

Este sábado 14 de mayo Gloria Trevi se presentaría en Xalapa, Veracruz. A través de sus redes sociales la cantante se había mostrado muy feliz de reencontrarse con sus seguidores de esta ciudad.

Aunque en un principio había señalado que se posponía su concierto, Gloria Trevi realizó una transmisión en vivo donde se mostró muy entusiasmada pues podría presentarse para sus seguidores.

En el video Gloria Trevi reconoció que había tenido un sábado muy intenso pues nunca pensó que mientras se encontraban montando su escenario este se viniera abajo.

“El día de Hoy ha sido un día muy intenso, porque pasó algo que no nos esperábamos sí literalmente se cayó la estructura del escenario para poder presentar ‘Isla Divina’ aquí en Xalapa”

Gloria Trevi se mostró muy agradecida de que afortunadamente y pese a la gravedad de la situación, nadie resultó lesionado.

“Eso es algo que no nos esperábamos, nadie está exento de un accidente. Gracias a Dios no hubo lesionados, creo que eso es lo más importante”

Pese a que ya había anunciado que se iba a posponer su concierto, Gloria Trevi confirmó que si se presentará pues es una muestra de que nunca se deben de rendir las personas.

“Si nos vamos a encontrar en la noche. Yo les he dicho que debemos de seguir adelante, que no nos rindamos y en este caso no nos vamos a rendir y nos vamos a presentar hoy en la noche aquí en Xalapa”

Gloria Trevi