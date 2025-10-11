La actriz Elisa Vicedo denunció a Eduardo Carbajal por violación en 2018 y el caso sigue sin una resolución.

Elisa Vicedo lleva 7 años exigiendo justicia tras ser agredida física y sexualmente por Eduardo Carbajal en 2016.

¿Quién es Elisa Vicedo? La actriz que denunció por violación a Eduardo Carbajal

Elisa Vicedo es una actriz y psicóloga originaria de la Ciudad de México, ganadora de una Diosa de Plata y un premio Ariel por la película “Malos hábitos”.

En 2016 denunció públicamente a Eduardo Carbajal por abusar sexualmente de ella y en 2018 inició una denuncia formal en su contra.

Elisa Vicedo (Instagram/@vicedoelisa)

¿Qué edad tiene Elisa Vicedo?

Elisa Vicedo nació el 22 de julio de 1996; actualmente tiene 29 años de edad.

¿Quien es el esposo de Elisa Vicedo?

En marzo de 2021, Elisa Vicedo se casó con Manuel Garcés, pero se separan en 2024.

¿Qué signo zodiacal es Elisa Vicedo?

Elisa Vicedo es Cáncer y las personas bajo este signo zodiacal son emocionales e intuitivos.

¿Cuántos hijos tiene Elisa Vicedo?

Elisa Vicedo no tiene hijos.

Elisa Vicedo (Instagram/@vicedoelisa)

¿Qué estudió Elisa Vicedo?

Elisa Vicedo estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y en la Casa Azul.

Elisa Vicedo también es psicóloga y cine.

¿En qué ha trabajado Elisa Vicedo?

Elisa Vicedo inició su carrera en Plaza Sésamo y la telenovela Viva los Niños.

En 2005 grabó la película Malos Hábitos y ganó una Diosa de Plata, así como un Premio Ariel.

Trabajó en telenovelas como:

Fuego en la sangre

Amor Bravío

Hasta el fin del mundo

Antes Muerta que Lichita

Un camino hacia el destino

La Rosa de Guadalupe

Como dice el dicho

Esta historia me suena

Ha trabajado en obras teatrales como:

La Sirenita

Vámonos de pinta

El Sacerdote

Me le subí al muerto

Elisa Vicedo también es compositora y conductora.

ELISA VICEDO (Instagram/@vicedoelisa)

Elisa Vicedo confirma que Eduardo Carbajal sigue vinculado a proceso por violación

Han pasado 7 años desde que Elisa Vicedo denunció a Eduardo Carbajal por violación.

Eduardo Carbajal ya había sido vinculado a proceso, pero en febrero de 2025 interpuso un amparo para detener la denuncia.

En octubre del mismo año, Elisa Vicedo confirmó que Eduardo Carbajal seguía vinculado a proceso por violación.

La actriz compartió un video en Instagram, donde celebraba la decisión de las autoridades de seguir el proceso contra Eduardo Carbajal, aunque aún puede recurrir a un último recurso.

Elisa Vicedo agradeció a Rafael Guerra, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, por detectar que hubo conflicto de interés en el proceso contra su agresor.

Ya que Rafael Inti, magistrado de la sala que analizaría el amparo de Eduardo Carbajal, era exabogado del actor.