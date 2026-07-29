Diego Bacter es un músico, productor musical e ingeniero de audio mexicano que ganó notoriedad en 2026 por su relación con Majo Aguilar.

Desde hace más de dos décadas forma parte de Porter, una de las agrupaciones más influyentes de la escena alternativa mexicana.

¿Quién es Diego Bacter?

Diego Rangel es un músico, productor musical, ingeniero de audio, compositor y programador mexicano.

Se integró a Porter en 2004, donde se desempeña como bajista, sintetista y programador.

Diego Bacter (Instagram | @diego.bacter)

Con el paso de los años se convirtió en una pieza clave del sonido de la agrupación, participando tanto en la etapa con Juan Son como en la encabezada por David Velasco.

Además de su trabajo con la banda, ha producido música para otros artistas y desarrolla proyectos personales enfocados en la experimentación sonora.

¿Cuántos años tiene Diego Bacter?

Hasta el momento, Diego Bacter no ha hecho pública su fecha de nacimiento, por lo que no existe información verificable sobre su edad.

¿Quién fue la novia de Diego Bacter?

En 2026, Diego Bacter sostuvo una relación con la cantante Majo Aguilar.

La pareja confirmó públicamente su romance en febrero de ese año al compartir fotografías juntos en redes sociales, y posteriormente habló de la relación en distintas entrevistas.

Sin embargo, meses después, Majo Aguilar confirmó que la relación había terminado, señalando que la ruptura ocurrió en buenos términos y con respeto mutuo.

Majo Aguilar (Instagram/@majo__aguilar)

¿Qué signo zodiacal es Diego Bacter?

No es posible determinar el signo zodiacal de Diego Bacter, ya que su fecha de nacimiento no es pública.

¿Qué estudió Diego Bacter?

Diversos medios describen a Diego Bacter como comunicólogo. Sin embargo, el músico no ha revelado públicamente en qué institución cursó sus estudios ni ha compartido mayores detalles sobre su formación académica.

Diego Bacter (Instagram | @diego.bacter)

¿En qué ha trabajado Diego Bacter?

Además de su trabajo con Porter, Diego Bacter ha desarrollado una trayectoria como productor musical, ingeniero de audio y compositor.

Durante la pausa que vivió la banda entre 2008 y 2013, impulsó proyectos personales y lanzó música como solista bajo el nombre Diego Bacter, con sencillos como “tak tak tak” y “radio mantente afuera”.

En sus redes sociales se presenta como Mixer, Producer & Sound Engineer, reflejando su labor detrás de consolas de grabación y producción musical.