Majo Aguilar confirmó que actualmente está soltera y enfocada en sus proyectos profesionales, luego de terminar su relación con Diego Bacter.

La intérprete compartió detalles sobre su situación sentimental durante la presentación del libro Una vida platino, de Gloria Calzada, donde aseguró que mantiene el corazón abierto al amor.

Majo Aguilar explicó que agradece cada experiencia vivida, pues considera que las relaciones personales forman parte de su crecimiento personal.

Majo Aguilar asegura que las experiencias amorosas inspiran su música

Majo Aguilar expresó que, aunque ya no tiene pareja, su corazón sigue dispuesto a sentir amor y agradeció todo lo aprendido durante las distintas etapas sentimentales vividas.

También explicó que suele transformar sus emociones en canciones, utilizando la composición como una herramienta para expresar sentimientos.

Majo Aguilar (Instagram/@majo__aguilar)

Además de la música, reveló que trabaja en un libro inspirado en los haikus japoneses, integrado por poemas breves escritos durante distintas etapas de su vida.

En el ámbito profesional, Majo Aguilar atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera al preparar su primer concierto en el Auditorio Nacional, programado para el 13 de noviembre.

La artista adelantó que el espectáculo combinará mariachi y banda, aunque prefirió mantener en secreto si contará con invitados especiales durante esa esperada presentación.

Finalmente, Aguilar aseguró que nunca ha recibido presiones para modificar su apariencia física y afirmó que prefiere mantenerse fiel a su intuición, personalidad y esencia artística.