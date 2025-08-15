El actor Daniel Tovar tiene un nuevo protagonismo en Mirreyes vs Godínez: Las Vegas junto a Regina Blandón con sus icónicos personajes de Genaro y Mich, respectivamente.

Poco se sabe de Daniel Tovar a pesar de que formó parte de uno de los programas más visto en Nickelodeon, así que te contamos los siguientes datos del actor:

¿Quién es Daniel Tovar?

Daniel Tovar Giombini es un actor nacido en la Ciudad de México conocido por su participación como Fito en Skimo, la serie de Nickelodeon Latinoamérica.

A partir de ahí, Daniel Tovar debutó en varios proyectos actorales siendo Mirreyes vs Godínez uno de los más famosos.

De su vida personal, se sabe que los padres de Daniel Tovar son Virginia Giombini y Alejandro Tovar, pero él vivió criado por su abuela hasta los 6 años de edad.

El actor Daniel Tovar es uno de los famosos que mantiene detalles de su vida personal en privado, pero algunos de los datos que conocen de él es que ama el café y el mate.

Daniel Tovar tiene dos hermanos:

Diego Alexei Tovar Giombini de 28 años de edad

Ana Jimena Tovar Aspiros de 11 años de edad

De su familia Daniel Tovar es el único que se dedica a la actuación, pues su hermano estudia medicina.

¿Qué edad tiene Daniel Tovar?

Daniel Tovar tiene 35 años de edad, pues nació un 27 de agosto de 1989.

¿Quién es la esposa de Daniel Tovar?

Daniel Tovar no tiene esposa, pero hasta abril 2025 sostenía una relación con Paola Ramones, hija de Adal Ramones.

¿Qué signo zodiacal es Daniel Tovar?

Daniel Tovar es del signo zodiacal de Virgo, pues nació el 27 de agosto.

¿Cuántos hijos tiene Daniel Tovar?

Daniel Tovar no tiene hijos.

¿Qué estudió Daniel Tovar?

Daniel Tovar estudió la preparatoria en el Centro Universitario México en la CDMX.

Asimismo, su formación como actor la desempeñó en el grupo juvenil especial de CasAzul de Argos Comunicación en Tlalnepantla, Estado de México.

¿En qué ha trabajado Daniel Tovar?

Daniel Tovar ha trabajado como actor en obras de teatro como:

10 escenas cortas 10

Romeo y julieta

Barioná El hijo del trueno

Barquito de papel

Los bonobos

Parásitos

Por otra parte, los trabajos que Daniel Tovar ha tenido en televisión son:

Bizbirije

Perros patinadores

El diván de Valentina

Quinceañera

Cuentos de pelos

La vida inmune

Skimo

La zona

La carretera es blanca y llana

Me mueves (temporada 1 y 2)

Infinito

Yo te estaré cuidando

Soy tu fan

Niñas mal

Cositas de niñas

Popland

Un parpadeo

El Albergue

Roast de Héctor Suárez

Niñas mal 2

Señor Ávila

El vato

Despertar contigo

Falsos falsificados

Mirreyes vs Godínez

Backdoor

Médicos, línea de vida

Mirreyes vs Godínez Home Office

Mirreyes vs Godínez El retiro

Todo por ucy

Lotería del crimen

Amores permitidos

Volver a caer

Bendita suegra

Tierra de esperanza

Noche de bodas

El candidato honesto

Entre paredes

El papel de Daniel Tovar en Skimo fue tan representativo que en 2006 se ganó un Kids Choice Awards México como mejor personaje masculino.

Daniel Tovar será el protagonista de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas con Regina Blandón

Luego de Mirreyes vs Godínez El Retiro, Daniel Tovar vuelve con su personaje de Genaro para Mirreyes vs Godínez: La Vegas junto a Regina Blandón de 35 años de edad.

Un año más vuelve Mirreyes vs Godínez, pero ahora con descontrol y con comedia de sobra.

El objetivo de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas será conseguir firmar un contrato para su zapatería por lo que deciden viajar al paraíso de los casinos, pero no todo saldrá como esperaban.

Daniel Tovar vuelve de la mano de Regina Blandón con su personaje de Mich, en una película que estrena en todos los cines de México el 14 de agosto.

