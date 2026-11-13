Daniel Alcántara es el influencer conocido como Tío Cardef dedicado a divulgar la historia de México en redes sociales.

Mismo que se encuentra en controversia, Daniel Alcántara fue señalado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de ejercer recorridos en el museo sin certificación, tal y como el reglamento lo estipula.

Luego de que Daniel Alcántara denunció que elementos de seguridad le impidieron el ingreso al museo bajo un presunto veto.

¿Quién es Daniel Alcántara?

Daniel Alcántara es un influencer mexicano que divulga historia de México, es conocido por su peculiar forma de hablar; además de generar controversia en el INAH por sus recorridos sin certificación.

¿Qué edad tiene Daniel Alcántara, Tío Cardef, influencer que divulga historia de México?

Al no tener el detalle de su fecha de nacimiento, se desconoce la edad de Daniel Alcántara, Tío Cardef, influencer que divulga historia de México.

¿Quién es la pareja de Daniel Alcántara?

No se conoce públicamente si Daniel Alcántara tiene pareja.

¿De qué signo zodiacal es Daniel Alcántara, apodado Tío Cardef?

Se desconoce el signo zodiacal al que pertenece Daniel Alcántara, Tío Cardef, influencer que divulga historia de México.

¿Cuántos hijos tiene Daniel Alcántara?

Se desconoce si tiene o no hijos Daniel Alcántara.

¿Qué estudió Daniel Alcántara, mejor conocido como Tío Cardef?

No hay registros de estudios académicos certificados de Daniel Alcántara, Tío Cardef, influencer que divulga historia de México.

En redes sociales, Tío Cardef comentó que tuvo formación en el área de físico-matemáticas con la intención inicial de especializarse en actuaría; sin embargo, no continuó en ello.

¿En qué ha trabajado Daniel Alcántara?

Según detalles del propio Daniel Alcántara, en su currículum laboral ha ejercido como: