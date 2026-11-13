El creador de contenido conocido como Tío Cardef denunció que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) vetó sus recorridos por el Museo Nacional de Antropología por criticar una de sus exposiciones.

“Muchos me conoces porque hago videos de historia tolteca tratando de enaltecer nuestra raza y nuestra gente, pero al parecer eso me acaba de costar el ya no poder entrar nunca más al Museo de Antropología” Tío Cardef

De acuerdo con el creador de contenido, acudió al museo para “recopilar más información” pero ya no se le permitió el acceso.

Tío Cardef denuncia “veto de palabra” al Museo Nacional de Antropología

De acuerdo con Tio Cardef, recientemente fue al Museo Nacional de Antropología para recopilar información y generar contenido sobre “cómo ellos venden la historia colonial eurocentrista”.

Sin embargo, al llegar ya no se le permitió el acceso y, según su denuncia, le dijeron que tenía “un veto de palabra” por parte del INAH.

“Hace unos días intenté volver al museo a recopilar más información sobre cómo ellos venden la historia colonial eurocentrista y ya no se me permitió el acceso. Dos personas junto con cuatro guardias de seguridad me prohibieron la entrada. Yo pedí un documento oficial donde se justificara mi veto del museo, y me dijeron que era un veto de palabra de parte del INAH, o sea, desde arriba” Tío Cardef

Asimismo, señaló que este veto se debió a su crítica a la sala “Pueblos indios de hoy”, con el que justifican que los españoles llegaron “por accidente” pensando que era la India.

Tío Cardef resaltó que el origen de la palabra “indio” para referirse a los pueblos originarios no venía de esa supuesta equivocación, sino del argumento español de que los habitantes nativos eran “seres sin Dios”, que derivó en “indios”, según una fuente anahuaca.

Tio Cardef señala que hará recorridos en otros espacios culturales

Por otra parte, señaló que ya no buscará ingresar nuevamente al Museo Nacional de Antropología, donde estaba “tripulando a la banda” para mostrar que este museo contaba una historia eurocentrista sobre México.

“No me voy a poner a exigir mi derecho a la cultura porque ese derecho a la cultura lo tengo en las calles, en mi familia, en mis amigos, en las calles donde crecí. Ustedes no son la cultura” Tío Cardef

Asimismo, señaló que realizará sus recorridos en otros espacios públicos con”tours de historia descolonizada”, como:

Plaza de las Tres Culturas

Basílica de Guadalupe

Además, señaló que sus recorridos dejarán de ser sólo de historia para convertirse “en la nueva resistencia cultural”.