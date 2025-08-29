Aquí te compartimos la fecha en que saldrá el reestreno de Volver al futuro en cines de México.

Y es que la saga de ciencia ficción dirigida por Robert Lee Zemeckis -de 73 años de edad- cumple 40 años en 2025.

¿Cuándo sale reestreno de Volver al futuro en México?

La saga de ciencia ficción dirigida por Robert Lee Zemeckis ‘Volver al futuro’ cumple 40 años en 2025.

Así que para festejar el aniversario de Volver al futuro en México, la película se reestrenará en salas de cines el próximo:

Viernes 31 de octubre

Volver al futuro en México (especial )

Hasta el momento no hay detalles sobre el regreso de la película producida por Steven Spielberg -de 78 años de edad-; sin embargo, se espera que llegue a Cinepolis.

Pues además de que la película llegara en pantallas IMax, a principios de julio de este año, Cinepolis anunció que celebraría el 40 aniversario de Volver al futuro.

Otros detalles, como los cines en donde se proyectará la película , el precio de la entrada o los coleccionables que se lanzarán, se desconocen.

Asimismo, cabe mencionar, que el reestreno podría estar limitado a la primera película de Volver al futuro, lanzada en el 1985.

Pues el cartel oficial del reestreno en cines de Volver al futuro no mencionaría ninguna clase de maratón de la trilogía.

¿De qué tarta Volver al futuro?

La primera parte de la trilogía Volver al futuro se estrenó en cines de Estados Unidos el 3 de julio de 1985, y sigue la historia de Marty McFly.

Este adolescente es amigo de un científico que ha construido una máquina del tiempo y a quien se refiere como ‘Doc.’

Y por un error fortuito durante las pruebas de su invento, Marty McFly llega al año 1955, época en que sus padres asistían al instituto.

Por lo que tras impedir el primer encuentro de sus padres, Marty McFly deberá conseguir que se conozcan y se enamoren, asegurando su existencia futura.



