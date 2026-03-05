Te contamos quién es Chet Hanks, hijo del actor Tom Hanks que se dedica a la música y modelaje.

Chet Hanks es el hijo mayor de los actores Tom Hanks y Rita Wilson.

¿Quién es Chet Hanks?

Chester Marlon Hanks, conocido popularmente como Chet Hanks, es un modelo, actor y músico estadounidense, que también cuenta con la nacionalidad griega.

La carrera de Chet Hanks está marcada por la polémica, abuso de sustancias y algunos roles tanto en cine como televisión.

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks (@chethanx / Instagram)

¿Cuántos años tiene Chet Hanks?

Hoy en día, Chet Hans tiene 35 años de edad. Nació el 4 de agosto de 1990 en Los Ángeles, California.

¿Quién es la esposa de Chet Hanks?

En la actualidad, Chet Hanks no está casado. No obstante, mantuvo una relación con Tiffany Miles con quien dio la bienvenida a su única hija en 2016.

Hasta 2021, Chet Hanks tuvo un vinculo amoroso con Kiana Parker, aunque terminaron en polémica.

Para 2025, al hijo de Tom Hanks se le relacionó con Kim Zolciak, pero los involucrados aseguraron que solo eran amigos.

¿Qué signo zodiacal es Chet Hanks?

Por su fecha de nacimiento, Chet Hanks pertenece al signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Chet Hanks?

Chet Hanks es padre de una niña llamada Michaiah, producto de su relación con Tiffany Miles.

¿Qué estudió Chet Hanks?

Se sabe que el hijo de Tom Hanks cursó estudios en la Universidad Northwestern.

¿En qué ha trabajado Chet Hanks?

Chet Hanks ha incursionado como actor en el cine y televisión. Su carrera comenzó en la película Bratz de 2007.

Algunas de las series y películas en las que ha salido Chet Hanks son:

Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008)

Larry Crown (2011)

Proyecto (2012)

Los Cuatro Fantásticos (2015)

Shameless (2016- 2018)

Tales (2017)

Curb Your Enthusiasm (2017)

Empire (2018-2019)

Your Honor (2020-2021)

NCSI: New Orleans (2021)

Atlanta (2022)

The Eric Andre Show (2023)

The Adam Friedland Show (2023)

The Surreal Life (2024)

Running Point (2025)

En su faceta como músico, Chet Hanks grabó en 2011 el tema “White and Purple“.

Para 2016 formaría el dúa FTRZ, con el que para 2018 lanzaría el dos sencillos y el EP Ocean Park.

Ya en 2023, el hijo de Tom Hanks interpretaría la canción “Leaving Hollywood” en el programa The Adam Friedland Show.