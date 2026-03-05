Chet Hanks, hijo del actor Tom Hanks, compartió en redes sociales que quedó “atrapado” en Medellín, Colombia, debido a problemas con sus pasaportes.

El actor de 35 años viajó con su pasaporte griego en lugar del estadounidense, próximo a expirar, lo que le impide regresar a Estados Unidos sin una Green Card.

En un video en Instagram explicó que la única embajada para resolver su situación está en Bogotá, aunque no quiere trasladarse hasta la capital. Entre risas, pidió en redes sociales que lo “liberen”.

Este fue el inesperado problema que enfrentó el hijo de Tom Hanks en Colombia

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks (@chethanx / Instagram)

De acuerdo con el testimonio de Chet Hanks, viajó Puerto Rico por cumpleaños de su amigo Max.

Durante su estancia en Puerto Rico, el hijo de Tom Hanks decidió irse hacia Medellín, Colombia para visitar a otro amigo identificado con el nombre de Taylor usando su pasaporte griego.

Al llegar al aeropuerto y facturar su vuelo, Chet Hanks fue informado que si usa un pasaporte extranjero debe tener una Tarjeta de Residente Permanente (Green Card) para regresar a Estados Unidos.

“No tengo una tarjeta verde porque soy ciudadano estadounidense” afirmó entre risas el hijo de Tom Hanks en su video.

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks (@chethanx / Instagram)

“Libérenme” pide el hijo de Tom Hanks al quedar atrapado en Colombia

Chet Hanks afirmó que no tiene su pasaporte estadounidense con él, ahora que está en Medellín.

Por lo que se dijo “literalmente atrapado en Colombia” y sin tener la menor idea de lo iba hacer.

El hijo de Tom Hanks afirmó que la única embajada para resolver su problema se encontraba en Bogotá.

Sin embargo, “no quería ir” el modelo y actor no quería ir hasta la capital de Colombia.

Ante tal situación, Chet Hanks pidió en sus redes sociales que lo “liberaran”.