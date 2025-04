Elizabeth Hanks, de 42 años de edad y una de las hijas mayores de Tom Hanks, está a punto de lanzar su libro autobiográfico.

En la obra The 10: A Memoir of Family and the Open Road, que saldrá a la venta el 8 de abril de 2025, Elizabeth Hanks nos sumerge en los rincones más oscuros y desconocidos de su familia.

Así, la hija de Tom Hanks, bajo el seudónimo de E.A. Hanks, revelará secretos de su familia que han dejado a más de uno con la boca abierta.​

Elizabeth Anne Hanks (@eahanks / Instagram)

Hija de Tom Hanks se basó en los diarios de su madre para revelar secretos de la familia

Los orígenes del libro de Elizabeth Hanks se remontan a 2019, cuando la hija de Tom Hanks encontró un inquietante diario rojo de su difunta madre, Susan Dillingham.

En sus páginas, según narra Elizabeth Hanks, se contaban de forma metafórica eventos perturbadores atribuidos a su abuelo materno, John Raymond Dillingham.

Esto impulsó a Elizabeth Hanks a emprender un viaje por carretera desde Los Ángeles hasta Palatka, Florida, siguiendo las pistas que el diario le ofrecía. ​

Elizabeth Anne Hanks (@eahanks / Instagram)

Hija de Tom Hanks tuvo una infancia plagada de abusos y problemas de salud mental

Fue así que la hija mayor de Tom Hanks descubrió testimonios que apuntaban a una infancia plagada de abusos y problemas de salud mental, posiblemente un trastorno bipolar no diagnosticado.

En su libro, Elizabeth Hanks también reflexiona sobre la relación entre sus padres, describiéndola como la unión de “dos niños heridos que intentan salir de un pozo juntos”.

La hija de Tom Hanks detalla experiencias de abuso emocional y físico, así como condiciones de vida precarias; incluyendo una casa descuidada y falta de alimentos frescos.

Estas vivencias provocaron primero el divorcio de sus padres en 1987 tras nueve años de matrimonio.

Después, cuando ella tenía 14 años, la obligaron a mudarse con Tom Hanks y su madrastra, Rita Wilson , en busca de estabilidad.

“Con el paso de los años, el patio trasero se llenó tanto de excrementos de perro que era imposible caminar por él; la casa apestaba a humo. El refrigerador estaba vacío o lleno de comida caducada casi siempre, y mi madre pasaba cada vez más tiempo en su enorme cama con dosel, absorta en la Biblia [...] Una noche, su violencia emocional se convirtió en violencia física, y después me mudé a Los Ángeles, justo a mitad de séptimo grado”. Extracto de “The 10: A Memoir of Family and the Open Road”

En su autobiografía, Elizabeth Hanks también intenta discernir entre lo que es real y lo que es ficción, como sucede con una historia sobre la posible conexión de su abuelo materno con un asesinato.