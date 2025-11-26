Cecilia Suárez es actriz y activista que impulsa campañas contra la violencia de género, así como una de las principales impulsoras de la Iniciativa Spotlight.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cecilia Suárez compartió su discurso en la ONU con el que denunció la violencia digital de género.

¿Quién es Cecilia Suárez? La actriz y activista

María Cecilia Suárez de Garay es una actriz originaria de Tampico, Tamaulipas, conocida por su trabajo en teatro, cine y televisión.

Además de su trayectoria en el arte, Cecilia Suárez es impulsora de la Iniciativa Spotlight, la cual busca erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

Cecilia Suárez (Instagram/@cecilia_suarez)

¿Qué edad tiene Cecilia Suárez?

Cecilia Suárez nació el 22 de noviembre de 1971; actualmente tiene 54 años de edad.

¿Quién es el esposo de Cecilia Suárez?

Cecilia Suárez no está casada, pero fue pareja de Osvaldo de León.

¿Qué signo zodiacal es Cecilia Suárez?

Cecilia Suárez es Sagitario y las personas bajo este signo zodiacal son aventureros y optimistas.

Cecilia Suárez (Instagram/@cecilia_su)

¿Cuántos hijos tiene Cecilia Suárez?

Cecilia Suárez tiene un hijo llamado Teo de León, de 15 años de edad.

¿Qué estudió Cecilia Suárez?

Cecilia Suárez estudió teatro en la Universidad Estatal de Ilinois.

¿En qué ha trabajado Cecilia Suárez?

Cecilia Suárez debutó en el cine en la película Sexo, Pudor y Lágrimas; posteriormente trabajó en la serie Capadocia.

Trabajó en telenovelas y series:

Todo por amor

Boston legal

Locas de amor

El sexo débil

Zorro

El Jardinero

Serpientes y Escaleras

Sense 8

Cecilia Suárez ha participado en películas como:

Fidel

La venganza de moctezuma

Un mundo maravilloso

Las oscuras primaveras

Cuidado con lo que deseas

La pasajera

Lluvia

Cecilia Suárez (Agencia México)

Este fue el poderoso discurso de Cecilia Suárez en la ONU contra la violencia de género

Cecilia Suárez dio un discurso en la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y habló de la problemática de la violencia digital de género.

La actriz inició su discurso haciendo una pregunta: “¿Qué pasa con los hombres?” y expuso que existen grupos en redes sociales donde hombres exponen fotos de mujeres sin su autorización.

Este tipo de acciones vulneran la integridad de las mujeres y las autoridades no han creado leyes que protejan a las mujeres de este tipo de actos.

Además, Cecilia Suárez expuso que 300 millones de infancias han sido explotadas sexualmente en internet.

Por último, Cecilia Suárez pidió a las autoridades que regulen el consumo y uso de redes sociales e internet.