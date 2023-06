El actor Bryan Cranston ha anunciado su retiro de la actuación, poniendo fecha y dando una poderosa razón del porqué se alejara de los reflectores.

Conocido mayormente por sus papeles en Malcolm in the Middle y Breaking Bad, el actor Bryan Cranston ha anunciado su retiro de manera oficial.

Noticia que ha tomado a los fans por sorpresas, pues el actor Bryan Cranston se ganó el cariño de estos por sus emblemáticos papeles como Hal y Walter White, pues hoy estos personajes ya son unos clásicos de la televisión a nivel mundial.

Bryan Cranston regresa a uno de sus dos personajes más famosos; prepara el guión de Malcolm in the Middle

Bryan Cranston en Malcolm in the Middle (Disney)

En entrevista con la revista GQ en su edición británica, el actor estadunidense Bryan Cranston -de 67 años de edad- ha anunciado la fecha de su retiró como actor.

Pues tras casi 40 de carrera actoral, Bryan Cranston desea alejarse de los reflectores y tomar otro camino en su vida.

A lo que el retiro de Bryan Cranston en la actuación será cuando el cumpla 70 años de edad , lo que quiere decir en tres años más.

Pues aún hay algunos proyectos que el actor Bryan Cranston debe concluir, tan solo el próximo 16 de junio lo veremos en Asteroid City, la nueva película con Wes Anderson -de 54 años de edad-.

Asimismo, Bryan Cranston dijo que sería completo su retiró, pues expresó que cerrará su compañía de producción e incluso venderá su parte de la empresa que tiene con Aaron Paul -de 43 años de edad-.

Así como al retirarse, el actor Bryan Cranston se irá a vivir a un país extranjero a tomar una nueva vida fuera de Hollywood.

El retiro de Bryan Cranston de la actuación tiene una poderosa razón, pues “quiere cambiar el paradigma una vez más” con el fin de apoyar a su esposa Robin Dearden -de 69 años-.

Pues el actor de Breaking Bad apunta que es el momento en el que su esposa Robin Dearden tome el protagonismo en su vida.

Asimismo, Bryan Cranston quiere vivir una nueva vida junto a Robin Dearden y conocer nuevas cosas para ellos dos.

“Quiero tener esa experiencia. Salir de caminatas, tener fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No será como leer y ver lo que hago. Es una pausa, una parada. No pensaré en el trabajo. No aceptaré llamadas”.

Bryan Cranston