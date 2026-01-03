Bruna Marquezine es una actriz brasileña con una sólida trayectoria en televisión y cine, reconocida por su versatilidad artística y creciente proyección internacional.

Desde sus inicios como actriz infantil hasta su consolidación como figura global, se ha construido una carrera marcada por papeles destacados y constante evolución profesional.

¿Quién es Bruna Marquezine?

Bruna Marquezine es una actriz y modelo brasileña reconocida por su amplia trayectoria en televisión, cine y plataformas de streaming.

Inició su carrera desde la infancia y se consolidó como una de las figuras más influyentes del entretenimiento brasileño, con proyección internacional en los últimos años.

Bruna Marquezine (Instagram | Bruna Marquezine)

¿Cuántos años tiene Bruna Marquezine?

Bruna Marquezine nació el 4 de agosto de 1995 en Duque de Caxias, Río de Janeiro, Brasil.

Actualmente tiene 30 años y continúa ampliando su carrera artística tanto en producciones locales como internacionales.

¿Quién es el esposo de Bruna Marquezine?

Bruna Marquezine no tiene esposo. Sin embargo, a principios de 2026 se le relacionó sentimentalmente con el cantante Shawn Mendes.

¿Qué signo zodiacal es Bruna Marquezine?

Bruna Marquezine es del signo Leo.

¿Quiénes son los hijos de Bruna Marquezine?

Bruna Marquezine no tiene hijos. Hasta el momento, la actriz no ha formado una familia propia y ha manifestado en entrevistas su enfoque en el trabajo y crecimiento personal.

¿Qué estudió Bruna Marquezine?

Bruna Marquezine se formó en actuación desde temprana edad, complementando su carrera con estudios de danza e interpretación.

Su aprendizaje ha sido principalmente práctico, desarrollado dentro de producciones televisivas y talleres artísticos especializados.

¿En qué ha trabajado Bruna Marquezine?

Bruna Marquezine comenzó su carrera siendo niña en la televisión brasileña, destacándose en telenovelas de TV Globo. Alcanzó gran popularidad con producciones como:

Mulheres Apaixonadas

América

Salve Jorge

Em Família

I Love Paraisópolis

Deus Salve o Rei

Bruna Marquezine (Instagram | Bruna Marquezine)

Bruna Marquezine es relacionada sentimentalmente con el cantante Shawn Mendes

Shawn Mendes y Bruna Marquezine comenzaron el Año Nuevo 2026 juntos en las playas de Alagoas, Brasil, mostrando gestos de cariño que captaron atención en redes sociales.

Fotografías recientes confirmaron la relación al mostrar a Shawn Mendes y Bruna Marquezine besándose en el mar, relajados bajo el Sol, mientras fanáticos también grababan videos románticos.

Las imágenes surgieron dos semanas después de que Shawn Mendes y Bruna Marquezine fueran vistos en un aeropuerto y cenando juntos en Río de Janeiro.

Ahora, Shawn Mendes y Bruna Marquezine parecen haber dejado la discreción, viajando con frecuencia y alimentando versiones de que la relación avanza de manera sólida.