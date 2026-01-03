Shawn Mendes y Bruna Marquezine iniciaron el Año Nuevo 2026 con mucho amor y romance en las costas de Alagoas, en Brasil.

Y es que la nueva pareja conformada por el cantante y la actriz ha enloquecido a los fans en redes sociales con sus recientes muestras de cariño.

Shawn Mendes y Bruna Marquezine confirman su relación con un beso

Nuevas fotos de Shawn Mendes y Bruna Marquezine salen a confirmar lo que ya era un secreto a voces: una nueva relación en el mundo del espectáculo.

En las imágenes se aprecia al actor y la cantante compartiendo un romántico beso con los ojos cerrados mientras disfrutan del mar y el Sol.

Site internacional chama Bruna Marquezine de “Señorita” de Shawn Mendes. pic.twitter.com/ofFKylOnwk — Quem (@quem) January 3, 2026

La pareja no pasó desapercibida en lo que parecía una tarde de relajación en la playa.

Y es que fanáticos también lograron captar en video más momentos románticos entre Shawn Mendes y Bruna Marquezine.

Circula mucho en el que el cantante y la actriz salen del mar y pareciera que van platicando y riéndo.

Estas imágenes llegan a dos demanas de que fueron captados en el aeropuerto de Brasil y cenando juntos en un restaurante de Río de Janeiro.

En aquella ocación Shawn Mendes y Bruna Marquezine trataron de mantener un bajo perfil, pero sin éxito ante los ojos agudos de la prensa.

Pero ahora todo pareciersa indicar que dejaron la discreción de lado.

Se puede decir que la pareja se encuentra viajando mucho y que su relación va para largo.