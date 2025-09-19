El director Tim Burton -de 67 años de edad- y la actriz Monica Bellucci confirman su separación tras tres años de relación.

Tim Burton y Monica Bellucci, una de las parejas más inesperadas de Hollywood en los últimos tiempos, anunciaron el fin de su relación sentimental.

¿Por qué se separaron Tim Burton y Monica Bellucci? Esto sabemos

Mediante un comunicado, se confirmó que Tim Burton y Monica Bellucci terminaron su relación tras casi tres años:

“Es con gran respeto y profundo cariño mutuo que Monica Bellucci y Tim Burton han decidido tomar caminos separados” Comunicado Tim Burton y Monica Bellucci

Monica Bellucci (Paul Blind (@paul_blind) / Instagram | @monicabellucciofficiel)

La escueta declaración fue enviada en conjunto este viernes 19 de septiembre a la agencia de noticias AFP.

De momento, se desconocen los motivos por los que Tim Burton y Monica Bellucci decidieron terminar su relación.

Cabe señalar que la pareja fue vista junta por última vez en julio pasado el festival de cine de Giffoni, en Italia.

Un mes antes también se les vio en el 71º Festival de Cine de Taormina. Ahí, el cineasta besó la mejilla de la actriz.

No obstante, la separación ha tomado por sorpresa a los fans del director y la actriz, ya que ocurrió de forma intempestiva.

Tim Burton y Monica Bellucci (COOLMedia via Reuters Connect)

Así fue la historia de amor de Tim Burton y Monica Bellucci que terminó tras tres años de relación

La historia de amor entre Tim Burton y Monica Bellucci se hizo pública en febrero del 2023.

El cineasta de El Joven Manos de Tijera fue visto besando a Monica Belluci en Santa Mónica, California.

Durante sus primeras apariciones juntos, Tim Burton y Monica Bellucci no hicieron oficial su relación.

Fue en junio 2023 cuando la propia Monica Bellucci aceptó que tenía un vínculo sentimental con Tim Burton:

“Lo que puedo decir... me alegro de haber conocido al hombre, ante todo. Es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida... Conozco al hombre, lo amo, y ahora voy a conocer al director, comienza otra aventura.” Monica Bellucci

Tim Burton y Monica Bellucci se conocieron en el Festival de Cannes de 2006.

No obstante, de acuerdo con Paris Match, en octubre 2022 su relación se estrecharía más en el Festival Lumière de Lyon, en Francia.

En ese momento, Monica Bellucci estuvo como invitada y otorgó el Premio Lumière a Tim Burton por su trayectoria en el séptimo arte.

Durante su relación Tim Burton y Monica Bellucci colaboraron en la película Beetlejuice 2 de 2024.