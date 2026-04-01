Si bien ya lleva varios años en el medio, Casandra Acevedo Sevilla es considerada como una de las voces novedosas dentro del doblaje en México, por lo que fue requerida por Nintendo y Universal.

Pues Casandra Acevedo Sevilla fue llamada por Nintendo para unirse a su universo en Super Mario Galaxy: La Película.

¿Quién es Casandra Acevedo Sevilla?

Casandra Acevedo Sevilla es una actriz de doblaje mexicana, la cual tiene 11 años de carrera en el medio.

Casandra Acevedo Sevilla (@cas.acevedo_)

¿Qué edad tiene Casandra Acevedo Sevilla?

Casandra Acevedo Sevilla nació el 24 de junio de 1996, actualmente tiene 29 años de edad.

¿Quién es el novio de Casandra Acevedo Sevilla?

Hasta 2025 se sabía que el novio de Casandra Acevedo Sevilla era el también actor de doblaje Óscar Garibay; se desconoce si mantienen la relación.

¿Qué signo zodiacal es Casandra Acevedo Sevilla?

Al haber nacido el 24 de junio, Casandra Acevedo Sevilla es del signo de Cáncer.

Casandra Acevedo Sevilla (@cas.acevedo_)

¿Cuántos hijos tiene Casandra Acevedo Sevilla?

No hay información sobre hijos o hijas de Casandra Acevedo Sevilla.

¿Qué estudió Casandra Acevedo Sevilla?

Se desconoce el grado de escolaridad de Casandra Acevedo Sevilla, aunque se estima que por lo menos tiene el bachillerato completo, pues empezó en el doblaje a los 18 años.

Casandra Acevedo Sevilla (@cas.acevedo_)

¿En qué ha trabajado Casandra Acevedo Sevilla?

Casandra Acevedo Sevilla ha hecho varios personajes representativos desde que inicio su carrera en el 2015; participando sobre todo en series animadas y de fantasía.

Estos son los papeles que ha interpretado Casandra Acevedo Sevilla:

Robin Buckley (Stranger Things)

Dar-Benn (The Marvels)

Hazel Wells (Los padrinos mágicos, un nuevo deseo)

Aurora (League of Legends)

Mina Ashiro (KAIJU No.8)

Kotonoha (High School Days)

Lucky Cyan (To Be Hero X)

Mai Zenin (Jujutsu Kaisen)

Kaname Arisugawa (TONIKAWA: Over the moon)

Ada (Boruto: Naruto Next Generations)

Princesa Ilana Rostovic (Comando de Criaturas)

Harley Quinn (Batman Ninja vs. La Liga Yakuza)

Bean (Ba Da Bean)

Rosalina (Super Mario Galaxy: La Película)

Casandra Acevedo Sevilla es la voz de Rosalina en Super Mario Galaxy: La Película

Casandra Acevedo Sevilla es uno de los nuevos personajes de Super Mario Galaxy: La Película, ni más ni menos que la Princesa Rosalina.

Hasta el estreno de Super Mario Galaxy: La Película, se había mantenido en secreto que Casandra Acevedo Sevilla hace la voz de Rosalina.

Siendo este el eje principal de la historia del filme, por lo que tiene uno de los personajes más importantes en la mitología de la franquicia.

Obviamente, ella se mantendrá como la voz oficial en español latino en todos los productos que salgan a partir de este momento donde podamos escuchar a la madres de las Lumas.