Javier Ceriani -de 54 años de edad- está en la mira ahora que se destapó su relación con el abogado Marco Chacón.

Un chismoso reportero revivió la denuncia que interpuso el ex novio de Imelda Garza Tuñón, documento que pone en aprietos a Marco Chacón y Javier Ceriani.

“Ese señor (Javier Ceriani) se prestó para los delitos que se pretendían hacer”, acusó Gustavo Adolfo Infante sobre el pleito entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón.

De acuerdo con el periodista de espectáculos, Marco Chacón -de 52 años de edad- contrató a Javier Ceriani para que hablara a favor de Maribel Guardia.

Ya que esto ayudaría a Maribel Guardia -de 66 años de edad- en su pelea legal y mediática contra Imelda Garza Tuñón.

“Yo no sé si Marco Chacón buscó a comunicadores, pero por supuesto encontró al que menos ética y menos madre tiene. (Javier Ceriani) no tiene nada qué perder porque no tiene familia, no tiene reputación...la gente se ha dado cuenta como inventa, como miente y como hostiga y como extorsiona a la gente. Ese señor se prestó para los delitos que se pretendía hacer, está en la cerperta de investigación”

Gustavo Adolfo Infante