Ana Bárbara demandó a Javier Ceriani por difamación en Estados Unidos tras múltiples señalamientos contra su esposo.

El 9 de marzo comenzaron a circular supuestos documentos que comprobaba una demanda de parte de Ana Bárbara, de 55 años, contra Javier Ceriani.

Los documentos señalan a Javier Ceriani de difamación y de compartir información falsa sobre la cantante, como que es “mala madre”.

Ana Bárbara habría demandado a Javier Ceriani

En los documentos difundidos en redes sociales se señala a Javier Ceriani de difundir mentiras sobre Ana Bárbara en su canal de YouTube.

Incluso, aseguran que Javier Ceriani ha relacionado a Ana Bárbara con la delincuencia organizada.

La demanda contra Javier Ceriani menciona que él no es un periodista y tampoco elabora trabajos de investigación , por lo que los dichos sobre Ana Bárbara son falsos.

Ana Bárbara también acusa a Javier Ceriani de organizar una venganza en su contra, por lo que difunde rumores.

La cantante narra que Javier Ceriani fue asistente de un cómico con el que salía en el 2000 y por eso tuvo acceso a ella, posteriormente comenzó a atacarla con mentiras sobre su familia.

La demanda contra Javier Ceriani es de carácter civil y deberá acudir a la corte por solicitud de los abogados de la cantante.

Hasta el momento, no se han confirmado la veracidad de los documentos sobre la demanda de Ana Bárbara contra Javier Ceriani.

Ana Bárbara (@anabarbaramusic / Instagram)

Esta es la segunda demanda de Ana Bárbara contra Javier Ceriani

En julio de 2025, Ana Bárbara solicitó una orden de restricción para que Javier Ceriani no hablara de su hijo Jerónimo, quien es menor de edad.

Ana Bárbara solicitó que se le prohibiera hablar de su hijo, a quien involucró en supuestas historias de maltrato por parte del esposo de la cantante.

La cantante aclaró que su hijo no es una figura pública, por lo que no se le tenía que exponer en plataformas como YouTube.

Hasta el momento, Javier Ceriani no ha confirmado que Ana Bárbara lo haya demandado.