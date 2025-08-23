El podcast Poderosas, conducido por Fernanda Blaz, Sami Herrera y Herly, aparentemente terminó en malos términos.

Fernanda Blaz rompió el silencio y confeso que esta en proceso legal contra Sami Herrera por una cuantiosa deuda.

Fernanda Blaz le manda un mensaje especial a Sami Herrera para que pague lo que debe tras el podcast Poderosas.

“Esperemos que vaya juntando su dinerito para que nos vaya pagando” Fernanda Blaz

En entrevista para “Callate los ojos” Fernanda Blaz habló sobre todo lo que esta sucediendo con Sami Herrera.

Fernanda Blaz detalló que junto a Herly están en un proceso legal contra su ex amiga y colaboradora Sami Herrera por el el podcast Poderosas.

Fernanda Blaz señala que tiene pruebas contra Sami Herrera sobre pagos pendientes, que como explica se le están acumulando.

“Bebé se te están acumulando, yo ahí tengo todas mis facturitas” expresó Fernanda Blaz.

Fernanda Blaz revelo que Sami Herrera le debe más de 236 mil pesos, y que hasta el momento no le han sido depositados.

“Se le dijo que pagara y no quiso” comento Fernanda Blaz sobre el adeudo de Sami Herrera, que va creciendo por el conflicto legal.

Fernanda Blaz recalco que las pruebas contra Sami Herrera están de su lado, por lo que se mantiene positiva.

Fernanda Blaz (Fernanda Blaz Instagram @fernandablaz)

¿Por qué terminó el podcast Poderosas? Fernanda Blaz dice la verdad

En un video compartido en TikTok, Fernanda Blaz habla de la razón por la que decidió terminar el podcast Poderosas.

“Yo fui la personas que decidió terminar Poderosas, pero me costó mucho trabajo” comenta Fernanda Blaz.

Fernanda Blaz reveló que Sami Herrera les quedó debiendo dinero de los proyectos que llegaron a hacer juntas.

“Dije ya, voy a cobrar mi dinero y ahí fueron cuando iniciaron las excusas y los enojos” revelo Fernanda Blaz.

El podcast Poderosas fue una iniciativa de Spotify Podcast, reuniendo a Sami Herrera, Herly y Fernanda Blaz para una serie de charlas.

Hasta el momento, Sami Herrera no ha reaccionado a las acusaciones de Fernanda Blaz.