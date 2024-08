Te decimos qué pasó con Fernanda Blaz en X, y es que acusó que su cuenta en Twitter fue hackeada.

Ttras haber revisado lo ocurrido en su cuenta, Fernanda Blaz -de 33 años de edad- dijo creer conocer al culpable del hackeo.

Pues además de un sospechoso correo electrónico, Fernanda Blaz aseguró que los problemas con sus cuentas iniciaron tras una “separación”.

A través de su perfil en Instagram, la creadora de contenido Fernanda Blaz denunció que su cuenta en X había sido hackeada.

Y es que el viernes 30 de agosto, Fernanda Blaz compartió que se le informó que el correo de su cuenta en Twitter había sido cambiado.

De acuerdo con la influencer, el problema con su cuenta en X y sus demás redes sociales ya tendría un tiempo.

Pues además de intentos de hackeo, sus videos y fotografías habrían estado siendo denunciados de manera constante.

Por lo que tras perder su cuenta en X, Fernanda Blaz se mostró desesperada preguntando los motivos de los hackers para que sigan molestándola.

Sin embargo, no mucho después de informar lo sucedido con su cuenta en Twitter, señaló creer quién sería el responsable.

“Ya estoy cansada, en 7 años no me había pasado esto, hace poquito que pasó algo, que me separé de algún lugar empezaron a pasar mil cosas”

Fernanda Blaz