Fernanda Blaz -de 35 años de edad- no escatimó en terapias para superar la bajeza que le hizo su ex, Werevertumorro.

La ilfluencer habló de su ruptura con Gabriel Montiel, alias Werevertumorro en el podcast Enfermos de fama.

Revelando que hizo de todo para superar poder superar su ruptura con el youtuber.

Fernanda Blaz recordó lo mal que la pasó después de su ruptura con Werevertumorro.

A lo largo del podcast la plática se fue desviando a tipos de prácticas que han puesto a prueba en terreno religioso y terapéutico.

Momento en el que Fernanda Blaz admitió haber probado todo tipo de terapias para superar la bajeza que le hizo Werevertumorro.

Pues, de acuerdo con la influencer, no sólo fue a terapia psicológica. Sino que también asistió con un psiquiatra.

Y que incluso intentó ir a un grupo de alcohólicos anónimos, pero que le recomendaron desistir porque eran pláticas que se ponían “muy fuertes”.

“Yo me sentía muy mal. Me metí a terapia de todo; psiquiatra, terapia normal, terapia de los abrazos, de la respiración de mil mamadas. O sea, me metí de todo”.

Fernanda Blaz