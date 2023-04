Ya se sabía que no había terminado bien lo que hubo entre Teresuch y Alex Strecci, pero ¿a ese nivel?

Teresuch -de 30 años de edad- compartió cómo fue la relación con Alex Strecci, aunque prefirió llamarlo ‘Mi ex 2′, misma que no terminó nada bien, porque resultó ser un aplicador de ghosteo máximo.

Pese a que la relación de Alex Strecci -de 31 años de edad- terminó hace apenas dos años, esta duró mucho tiempo con altos y bajos y bastantes red flags.

Teresuch cuenta su relación con Alex Strecci; no le dio la cara ni para terminarla

Teresuch y Alex Strecci se veían muy felices en sus post de redes sociales y aunque había rumores de que no habían terminado bien, ya quedó cien por ciento confirmado.

La influencer a través del podcast de Un Tal Alfredo, habló de su “ex 2″, mismo que sin decir el nombre más de una fan sabe que se trata de Alex Strecci.

Además de decir que oficialmente terminó con él hace dos años, contó que aunque sí encontró lo que con otros novios no, tenía que rogarle porque le regala flores, por ejemplo.

Explicó que Alex Strecci no era nada detallista, pese a que ella le pidió serlo -al menos- en días importantes como “mi cumpleaños, navidad, 14 de febrero”.

“No era nada detallista, no esperaba que fuera igual que yo, pero sí le especifiqué, sí espero algo de ti, unas flores lo que sea, neta le rogaba por unas flores”. Teresuch, influencer.

Sin embargo, no solo eso no funcionó, sino que Teresuch tuvo que meter presión en diversas ocasiones para que él se definiera, “volvíamos a salir, pero no me decía que fuera su novia”.

“De alguna manera como que le puse un ultimátum (...) Hubo un tiempo en que pasaban meses, nos íbamos de viaje juntos, pasamos año nuevo y no me decía si regresábamos “. Teresuch, influencer.

Teresuch y Alex Strecci. (@Strecci)

Incluso Alex Strecci llegó a faltar a momentos importantes en la vida de Teresuch, como el lanzamiento de productos, “no se apareció y ni una explicación me dio”, dijo.

“Llegó la noche, nunca me escribió ni madres, y al día siguiente me escribió como si nada”. Teresuch, influencer.

El momento en que Teresuch decidió que ya todo había llegado a su fin, fue cuando Alex Strecci no se apareció en la boda de su hermana y ni siquiera le escribió para decirle.

La influencer asegura que el youtuber nunca le dio la cara para cortar, simplemente ese fue el último día en que ella se consideró en una relación. Nunca volvieron a hablar.

“Llegamos al punto en que la comunicación era nula. Yo tenía que andar avisando si él iba a venir -a la CDMX- o si estaba en Hermosillo. Un día subió una storie de que estaba en México y le escribí para que habláramos, pero me dijo que tenía calentura y después me avisaba. Acto seguido, subió stories en un concierto y a mí nunca me dijo nada”. Teresuch, influencer.

¿Cuánto duraron Alex Strecci y Teresuch?

Teresuch y Alex Strecci tuvieron altos y bajos en sus relación, pues la propia influencer dice que cortaban y regresaban, pero ¿cuánto duró su relación?

Según la versión de Teresuch, el noviazgo de Alex Strecci duró en total cuatro años.